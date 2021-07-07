Meral Akşener'den Dota Açıklaması: Klişeyi Tarihe Gömeceğiz

Meral Akşener'in Dota açıklaması e-sporcuları sevindirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplasında yaptığı açıklamalarda profesyonel anlamda e-sporcu yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Akşener ayrıca Dota'ya ilişkin kabul edilmiş bazı klişeleri yıkacaklarını aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine düştü. E-sporcuları unutmadığını dile getiren Başkan Akşener'den ilginç bir "Dota çıkışı" geldi. Akşener, 'Dota 10 kişinin oynadığı ve Korelilerin kazandığı oyundur' klişesini yeneceklerini açıkladı.

Meral Akşener'in Dota açıklaması e-sporcuları sevindirdi

İYİ Parti'nin Çarşamba günü düzenlenen grup toplantısında yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başaran Genel Başkan Meral Akşener, e-sporun popüler oyunlarından biri olan Dota'ya değindi. Akşener verdiği demeçte e-sporun yeni ve devasa bir spor organizasyonu olduğunu dile getirdi:

"E-spor artık yalnızca bilgisayar oynamaktan ibaret değil. Dünya çapında 500 milyon izleyiciye ulaşan, ve milyarlarca dolarlık bir endüstrinin parçası olan, devasa bir spor organizasyonu. Profesyonel anlamda e-sporcu yetiştirebilmemiz için, düzgün bir altyapıya ve mevzuata ihtiyacımız var. İYİ Parti iktidarında Dota 10 kişinin oynadığı ve sonunda Korelilerin kazandığı bir oyundur klişesini tarihe gömeceğiz."

İYİ Parti Genel Başkanı, Türkiye'deki e-spor varlığının büyüdüğünü ve profesyonel olarak e-sporcu yetişebilmesi için düzgün altyapı olması gerektiğini dile getirdi. Akşener'e göre, profesyonel anlamda e-sporcu yetiştirilebilmesi için devlet tarafından bu işe el atılması gerekiyor.

Dota ve CS:GO hackerların en çok gezindiği oyun

E-spor dünyasının popüler yapımlarından olan Dota, CS:GO ile birlikte hackerların en çok gezindiği oyun. Kaspersky'ın yeni araştırmasına göre yem olarak kullanılan en popüler oyun Counter Strike: Global Offensive iken, 2020 yazında Dota'da da büyük bir artış yaşandı.

Çevrim içi oyunlar giderek daha popüler hale geldikçe siber suçlular da kişisel kazançları için bu eğilimden yararlanmanın yollarını arıyor. Kaspersky araştırmacıları, oyun temasından yararlanan siteler için web antivirüs algılama sayısında günlük olarak %54'lük artış olduğunu keşfetti.

Oyun temasını kullanan bu kötü amaçlı bağlantıların karşılaştığı en yaygın tehditler çeşitli Truva atlarıydı. Bu trojanlar, popüler oyunların yanı sıra hile programları, güncellemeler ve uzantıların içine de gizlenmiş durumdaydı. Kaspersky'a göre oyuncular yine de güvenle oynamanın keyfini çıkarabilirler. Sadece temel siber güvenliğin en iyi uygulamalarını takip etmeleri gerekiyor.