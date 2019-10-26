Mercedes-AMG GLE 63 Nürburging'de Görüntülendi!

Tüm yeni Alman araçlarının test merkezi olan Nürburging'de GLE 63 yeniden görüntülendi. Hem de yarı kamuflajlı şekilde.

Mercedes'in yeni modeli GLE 63 geçtiğimiz yıllarda kamuflajlı şekilde kameralara takılmıştı. Kamuflaj varken aracın hatları belli olmuyor. Ancak bu seferki veri hem video, hem de araçtaki kamuflaj yok denecek kadar az. Mercedes, yeni modelini Almanya'nın meşhur pistinde test ederken kameralara yakalandı. Nürburging'in tozunu alan GLE 63 girdiği virajlarla güvenliğini sergiliyor.

Azaltılmış kamuflaj sayesinde aracı hemen hemen görebiliyoruz. GLE 63'e şöyle bir göz attığımızda yenilikçi tasarımın en iyi şekilde yansıtıldığı görünüyor. Aracın heybetli duruşu ön tampondaki kocaman ızgaralar ile desteklenmiş. Aynı zamanda ön kısımdaki kocaman Mercedes logosu aracın büyüklüğünün başka bir göstergesi.

Videoda dikkat çeken farklı bir nokta ise GLE 63'ün kulak dolduran sesi. V8, Çift turbolu 4.0 litrelik motora sahip olan motorun net gücü tam olarak bilinmiyor. Ancak tahminlere göre 550-650HP arası bir güç ürettiği biliniyor. Yine GLE 63'ün tork değeri bilinmeyenler arasında.

Aracın net tanıtım tarihi şu anda belli değil. Ancak hepimiz bu aracı kamuflajsız halde görmek için sabırsızlanıyoruz. Bakalım Mercedes-AMG GLE 63 ne zaman tanıtılacak?