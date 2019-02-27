Mercedes-AMG GLE53, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Görücüye Çıkıyor

Mercedes’in yeni GLE-Class serisinin ilk AMG modeli Mercedes-AMG GLE53 ile tanışın. 429 beygir gücündeki araç, İsviçre’nin ev sahipliği yaptığı Cenevre Otomobil Fuarı 2019’da ilk kez sergilenecek.

Alman devinin yeni alametifarikası, performans açısından diğer AMG 53 modelleri E53 ve CLS53 ile aynı düzeyde.

Araçta, 429 beygir güç ve 384 Nm tork üreten 3.0 litrelik turboşarjlı I6 motor bulunuyor. Ayrıca Mercedes'in hafif hibrit EQ Boost marş jeneratörü, ek bir 21 beygir güç ve 184 Nm tork sağlıyor.

Dört tekerleğe birden güç gönderen dokuz vitesli otomatik şanzımana sahip olan AMG GLE53, 0’dan 100 kilometreye 5.2 saniyede çıkıyor. 3.0 litrelik motorun daha az güçlü bir versiyonunu kullanan GLE450 modelinde ise bu süre 5.5 saniye şeklinde.

Mercedes-AMG GLE53

Mercedes’in Aktif Sürüş Kontrol sistemine sahip olan GLE53, bu sayede süspansiyonlarını anlık olarak ayarlayabiliyor. Sürücüler, Comfort, Sport, Sport+, Trail (Arazi) ve Sand (Kum) gibi süspansiyon modlarından bir tanesini seçerek, aracı ortam koşullarına uygun olarak ayarlayabiliyorlar.

Panamericana adı verilen ve AMG modellerinde gördüğümüz sportif ve özel ön ızgarası ile etkileyici bir görünüm kazanan GLE53, 20 inç jantları ve dört uçlu egzosu sayesinde oldukça heybetli duruyor.

GLE53’ün kokpit tasarımı da en az dışı kadar etkileyici. Aracın süper lüks iç mekanında, çift ekranlı konsol ve MBUX bilgi eğlence sisteminin yanı sıra sesli komut sistemi de yer alıyor.

AMG GLE53, gelecek hafta Cenevre Otomobil Fuarı 2019’da ilk kez sergilendikten sonra 2020'nin sonlarında ABD showroomlarında boy gösterecek.