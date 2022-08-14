Mercedes-Benz 10 Bin Aracını Geri Çağırdı
Alman otomobil markası Mercedes-Benz, 10 bin aracı yangın riski sebebiyle fabrikalara geri çağırdı. İşte detaylar!
Geçtiğimiz günlerde Ford'un yeni araçlarını geri toplamasının bir benzeri de Alman devi Mercedes-Benz'de yaşandı. Şirketin yakın zamanda ürettiği bazı araçların yangın tehlikesi sebebiyle fabrikalara geri toplanacağı açıklandı.
Ford Yangın Tehlikesi Sebebiyle 3 Modeli Geri Çağırıyor
Son yıllarda elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yapan otomobil devi Ford, yeni çıkardığı araçlarda büyük bir sorun tespit etti.
Şirketten gelen bilgilere göre Çin'in Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne geri çekme işlemiyle ilgili bir başvuruda bulunuldu. Mercedes-Benz'in 28 Ekim 2018 ile 8 Kasım 2021 yılları arasında üretilen araçları geri çağırması bekleniyor.
Yangın Tehlikesi Bulunan Parçalar Ücretsiz Olarak Değiştirilecek
Mercedes-Benz, kullanıcılardan 2018-2021 yılları arasında üretilen 11.212 GLE SU, GLS SUV ve 660 EQS araçlarını fabrikalara geri teslim etmesini istedi. Açıklamaya göre yangın tehlikesi bulunan araçlardaki kusurlu parçalar ücretsiz bir şekilde yenisiyle değiştirilecek. 1 Eylül'de başlaması beklenen geri çağırma işleminde kusurlu parçaların araçların arka tamponlarında bulunan çekme klipslerin üzerinde vida dişlileri olduğu belirlendi.
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