Özlenen İkonik Otomobil Geri Dönüyor: Mercedes-Benz C111

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in Instagram’da paylaştığı gönderi otomobil dünyasında merak uyandırdı. Gönderide 1980'li yılların efsanevi otomobili C111’i anımsatan araba tasarımına yer veren Mercedes, gönderinin altına hazır mısınız ? notunu düştü.

Mercedes İlhamı Geçmişinden Alıyor

Gövde yapısı Fiberglas olarak üretilen C111, ortadan motorlu olarak tasarlandı. Üretimi 1969 yılında tamamlanan model, Wankel motoru sayesinde 300 km/s hız yapabiliyordu. 4 farklı versiyona sahip araçtan sadece 16 adet üretilmişti.

Dönemin en dikkat çeken arabası Mercedes-Benz C111, birçok uluslararası fuarda ilgi odağı olsa da seri üretim aşamasına geçemedi.

Alman otomobil üreticisi Mercedes- Benz, yeni üreteceği modelde elektrikli araç standartlarını sağlayacağı tahmin ediliyor. Otomobil tutkunları tarafından yakından takip edilen gelişmeler Mercedes’in son dönemde ağırlık verdiği elektrikli araç konseptine geçmişten aldığı ilhamla yeni bir araç daha eklemeyi planladığını düşündürdü.