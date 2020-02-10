Mercedes-Benz Çatı Şirketi Daimler, 15 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Daimler, finansal sebeplerle 15.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, kasım ayında maliyetleri 1,4 milyar avro azaltacağı gerekçesiyle en az 10.000 kişiyi işten çıkaracağını belirtmişti.

Daimler, mevcut maliyet azaltma önlemlerini yoğunlaştırdığını ve 15.000'e yakın kişiyi işten çıkarmaya hazırlandıklarını bildirdi. Şirket, personel maliyetlerini 2022 sonuna kadar yaklaşık 1,4 milyar avro azaltmayı hedefliyor.

Projelere Yapılan Yatırımlar Durdurulacak

İcra kurulu başkanı Ola Kaellenius, yan proje olarak adlandırılan, şirketin temel amacına hizmet etmeyen ve zarar eden projelere yaptıkları yatırımları keseceklerini açıklarken, Daimler sözcüsü herhangi bir yorumda bulunmadı.

Önce 10.000 kişinin işten çıkarılacağını açıklayan ve şimdi de 15.000 kişinin işten çıkışı için hazırlık yaptıklarını belirten Daimler firması, projelere yaptıkları yatırımları keseceklerini de açıklamasının ardından, sektör içinde oldukça zor durumda olduğunu beyan etmiş oldu.

Mercedes-Benz çatı şirketi olan Daimler’in zor durumda olması, teknoloji severler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Şirketin, önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, Daimler’in iflas edip etmeyeceği akıllarda büyük bir soru işareti.