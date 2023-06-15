Beklenen Oldu: Mercedes-Benz ve ChatGPT Buluştu

Yapay zeka teknolojileri arasında öncü konumda olan ChatGPT arabalarda da kullanılmaya başlanıyor. Alman araba üreticisi Mercedes- Benz ChatGPT uygulamasını araç içi ses asistanına entegre etmek için Microsoft'un Azure OpenAI Hizmetini kullanacak.

Mercedes Yapay Zeka Teknolojisini Kullanıyor

ChatGPT entegresi ilk olarak ABD'li kullanıcılar için belirli sayıda araçta üç aylık bir deneme programında kullanılacak. Mercedes, alınan geri bildirimlere göre yazılım dilini güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için çalışmalara yön verecek.

ChatGPT teknolojisinin araç içine entegrasyonu, basit komutlar içeren "klimayı aç" veya "radyoyu kapat" gibi ifadeleri cevaplamak yerine, daha uzun bağlamsal takip içeren soruları da yanıtlayabilecek. Sohbet havasında gerçekleşecek konuşmalarda otel rezarvasyonlarından maç bileti almaya kadar birçok işlevi gerçekleştirebilecek.

Mercedes ve Microsoft, iş birliğinde gerçekleşecek yeni araç teknolojisi sistem ile gerçekleşen diyalogların Mercedes-Benz Intelligent Cloud'da saklanacağını açıkladı. Sınırlı sayıda Mercedes modellerinde gerçekleşecek deneme sürüşleri yarın başlayacak.