Mercedes-Benz Yeni Elektrikli Otomobil Tanıttı: 1000 KM Menzil!

Mercedes-Benz elektrikli otomobil Vision EQXX'in tanıtımını gerçekleştirdi. Almanya merkezli otomobil üreticisinin yeni modeli, sahip olduğu yüksek verimlilik ile ilgi odağı haline geldi. Vision EQXX modelinin özelliklerine ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Mercedes-Benz Elektrikli Otomobil Vision EQXX Özellikleri

Almanya merkezli otomotiv devi Mercedes-Benz, Vision EQXX isimli yeni elektrikli araç modelini tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte elektrikli arabanın özellikleri ve tasarımı da belli oldu. Araç, özellikle yüksek menzil ile fark yaratacak.

Sahip olduğu yüksek menzil ile dikaktleri üzerinde toplayan Vision EQXX, tek şarj ile 1000 kilometre gidebilecek. Mercedes-Benz'in yeni elektrikli araç modeli, böylelikle en uzun menzile sahip araç unvanına sahip olacak.

Şirket, menzil tahminlerini gerçek hayattaki trafik koşullarının bir simülasyonuna dayandırdığını ve 100 kilometrede 10 kWh veya kWh başına 9 kiometreden fazla enerji tükettiğini iddia etti. Bu bilgi fosil yakıt tüketimi terimlerine çevrildiğinde, 100 kilometrede 1 litre benzin civarına denk gelir.

Mercedes, 10kWh'nin bir çamaşır kurutma makinesi veya klimayı üç saat boyunca kullanmaya ya da 50 inç LED ekranda 50 saat televizyon izlemeye eşdeğer olduğunu belirtti.

Piyasada yer alan elektrikli araçların menzilleri 300-400 kilometre arasındayken bazı eski modellerde bu miktardan daha az menzil vardır. Sportif ve fütüristik bir tasarıma sahip olan Vision EQXX, oldukça şık bir görünüme sahip. Elektrikli aracın 1750 kilogram ağırlığa sahip olduğu açıklandı.

Vision EQXX modelinde 100 kWsa batarya kapasitesi yer alıyor. Elektrikli araçtaki bataryanın Mercedes-Benz EQS sedan modeline kıyasla yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olduğu belirtildi. EQS sedan modelinde 100 kWh batarya kapasitenin yer aldığını belirtelim.

Gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken modelin tavanında 117 adet güneş hücresi yer alıyor. Bu konuda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi araştırma enstitüsü ile iş birliği yapıldı. Güneş hücreleri, menzili arttırırken yüksek voltaj sistemindeki enerji tüketimini dengelemeyi amaçlıyor. Mercedes'e göre güneş hücreleri ideal koşullarda uzun mesafeli yolculuklarda 25 km'ye kadar menzil ekleyebiliyor.

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