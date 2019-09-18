Mercedes Benz Elektrikli Scooter Pazarına Giriyor

Ürettiği araçların mühendisliği ve şık tasarımı ile tanınan Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, elektrikli scooter pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Almanya'da düzenlenen Frankfurt International Motor Show 2019'da yer alan Mercedes Benz, yeni elektrikli scooter modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan scooter, katlanabilir tasarımı ve ufak yapısı ile birlikte her yere götürülebilir ve her yerde kolayca saklanabilir. Kompakt bir otomobilin bile bagajına kolayca sığabilecek boyuttaki bu araç, yaklaşık 11 kilogram ağırlığı ile de dikkatleri çekiyor.

Micro ile ortaklaşa olarak tasarlanan ve üretilen elektrikli scooter, 250 watt gücünde bir motora sahip. Saatte 20 km hıza kadar ulaşabilen model, tek batarya ile 15 km yol alabiliyor. Bu bakımdan kullanım amacı göz önüne aldığında yeterli bir menzile ve hıza sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Sürücülerin sürüş konforu için ergonomik bütün ayarlamaların en hassas şekilde yapıldığı scooter, ön ve arka özel süspansiyonları da barındırıyor. Şirketin yeni elektrikli scooter modelini önümüzdeki sene itibarıyla satışa sunması bekleniyor. 2020'nin başında satışta olması beklenen modelin fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.