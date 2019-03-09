Mercedes-Benz, Otomobilde Oyun Keyfi Sunuyor!

Oyun sektörü her geçen gün büyüyor ve oyun oynama keyfi farklı platformlara taşınıyor. Ancak gerçek bir otomobilin içerisinde oyun oynama fikri kulağa biraz imkansız gibi geliyor. Tesla ve Mercedes-Benz gibi dev markalar ise bunun gerçekten mümkün olduğunu gözler önüne seriyor.

Daha önce Tesla’nın araç içi ekranında sunduğu oyun deneyimi, artık Mercedes-Benz’in yeni nesil otomobillerinde de yer alacak. Araç için eğlence sistemi MBUX’u oyun konsoluna dönüştüren Alman otomotiv devi, oyun sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Mercedes-Benz’in bu hamlesi, otomobillerdeki eğlence sistemlerinin de giderek büyüyen oyun sektörüne adapte olmaya başladığını gösteriyor. Şimdiye kadar evdeki direksiyon ve pedal setiyle oynadığımız yarış oyunlarını, artık gerçek bir otomobilin içerisinde gerçek direksiyon ve gerçek pedallarla oynayabileceğiz.

Mercedes-Benz, içerisindeki MBUX’un oyun konsolu olarak hizmet vereceği ilk otomobillerinden birisini, CLA’nın 2020 modelini tanıttı. Etkinlikte, CLA’nın içerisindeki bilgi eğlence sisteminden Mario Kart oyununu oynayan ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

2020 model CLA’daki MBUX eğlence sistemi, otomobilin direksiyonu ve pedalları kullanılarak oyun oynanmasını mümkün kılıyor. Direksiyon üzerinde yer alan tuşlar ve sinyal kolları bile oyun içerisinde belirli görevleri yerine getiriyor.

Üstelik otomobilde oyun oynamak fiziksel dokunuşların yanı sıra çok daha fazla gerçeklik sunuyor. Oyundaki yarışın başlangıcını işaret eden yeşil ve kırmızı ışıklar otomobilin aydınlatmasıyla gösteriliyor. Ayrıca oyunda yüksek hızlara çıktığınızda otomobildeki hava çıkışları yüzünüze hava üflüyor. Oyunda bir yere çarptığınızda ise emniyet kemeriniz kendiliğinden sıkılıyor.

Tesla ve Mercedes-Benz’in öncülük ettiği bu yeni oyun deneyimini, muhtemelen önümüzdeki yıllardan itibaren diğer otomobil markalarında da göreceğiz.