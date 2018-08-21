Mercedes-Benz Tarihteki İlk Otomobili ve Sürücüsünü Andı

Görünüşü itibarıyla tam olarak günümüz otomobillerine benzemese de, otomobil denilebilecek tarihteki ilk araç Karl Benz (1844-1929) tarafından icat edilmişti. Dolayısıyla tarihteki ilk otomobil sürücüsünün de kendisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak yanılıyorsunuz. Çünkü tarihteki ilk otomobil sürücüsü ünvanının sahibi, Karl Benz’in eşi Bertha Benz (1849-1944) oldu.

Mercedes-Benz, Bertha Benz’in 1888 yılında gerçekleştirdiği ilk otomobil sürüşünün anısına, olayın yeniden canlandırıldığı bir video yayınladı.

1888 yılının 5 Ağustos sabahında Bertha Benz, kocası Karl Benz’in yeni icat ettiği ve Benz patentine sahip olan Motorwagen isimli otomobili, kocasından habersiz bir şekilde aldı. Bayan Benz, iki oğlunu da yanına alarak annesini ziyaret etmek amacıyla Mannheim’dan Pforzheim’a doğru yaklaşık 100 km’lik bir yolculuğa çıktı. İşte bu yolculuk, tarihteki ilk otomobil sürüşü olarak kayıtlara geçti.

Günümüzde pek çok insan sadece işe giderken bile hergün 100 km’den fazla mesafe kat ediyor. Ancak o günün şartlarında Bertha Benz’in 100 km’lik otomobil yolculuğu çok büyük bir başarıydı. Üstelik Bayan Benz’in sürdüğü otomobil yaklaşık 16 km/saat’lik bir hızla ilerliyordu. Bu nedenle yolculuğuna bir gün boyunca devam etmişti.

Bertha Benz, yol boyunca sık sık arızalanan otomobili tamir etmek zorunda da kalmıştı. Bayan Benz, bu yolculuğuyla, otomobilin uzun mesafelerde kullanılabileceğini herkese göstermek istemişti. Bayan Benz’in Mannheim’dan Pforzheim’a doğru kat ettiği yol, günümüzde de Bertha Benz yolu olarak anılıyor. Belirsizlikleri, anlaşmazlıkları ve unutulmasını önlemek amacıyla yolun işletmesi, kar amacı gütmeyen özel bir kuruma verilmiş durumda.

Günümüzde her iki yılda bir bu yolculuğu anmak amacıyla Bertha Benz güzergahı üzerinde antik araba yarışları düzenleniyor.