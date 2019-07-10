Mercedes-Benz Türk, Türkiye'nin Geleceğine Yatırım Yapıyor!

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının merakla beklenen kazananları açıklandı. “Sosyal Fayda”, “Teknoloji” ve “Jüri Özel Ödülü” olmak üzere 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup’a toplamda 150 bin TL’lik para ödülü verildi.

İşte Ödül Alan İsimler!



“Sosyal Fayda” kategorisinde KompoRize ile Mustafa Kuyumcu, “Teknoloji” kategorisinde SafeTech ile Fatma Ertürk ve “Jüri Özel Ödülü” kategorisinde Tolkido ile Can Yıldız bu yıl ilk üçe girerek büyük ödülün sahibi olan girişimciler oldu.

Türkiye genelinden gelen 600'ü aşkın girişimcinin arasından sıyrılan ilk 10 startup ise “StartUP Boost” adı verilen özel gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati kazandı.

Mercedes-Benz Türkiye'nin Geleceğine Yatırım Yapıyor!

Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Mercedes-Benz Türk StartUP projemiz ile üç yıldır Türkiye’nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bunu her yıl giderek artan ve hızı kesilmeyen başvurulardan aldığımız çok değerli geri bildirimlerden görüyoruz. En önemlisi; yarışmamızdan ödül alan startup’ların hayatlarındaki değişim, topluma ve çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Projemiz uluslararası ve yerel kurumlar tarafından da takdir görüyor. Bu yıl 3. yılını kutlayan projemiz şimdiden 5 ödül aldı. Farklı kurumlar tarafından yılın en başarılı veya en yenilikçi sosyal sorumluluk projesi gibi farklı kategorilerde ödüllere layık görüldük. Bunlar da bizim için çok önemli başarılar. Projemizin değeri açısından bizleri onurlandırıyor.” “Mercedes-Benz Türk StartUP projemiz ile üç yıldır Türkiye’nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Türk’ün sadece girişimcileri desteklemekle kalmadıklarını, bu girişimci ruhunu şirket içinde de yaşattıklarını ifade eden Sülün; “2017 yılından bu yana sirketimiz içinde Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi oluşturduk. Şirketimizde startup ruhunu, yenilikçi düşünceyi, kooperatif bilinci getirmeyi hedefliyoruz. Bu öncü hareketle tüm Daimler ülkeleri arasında bu merkezi kuran 5 ülkeden biri olduk. Bunu aşağıdan yukarıya ve gönüllülük esasına dayalı olarak yapan ilk ülke Türkiye oldu. Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi, şirketimiz içerisinde her çalışana ulaşarak, yenilikçi fikirleri yakalıyor ve bu fikirlerin hayata geçmeleri sağlıyor. Startup’lardan çok şey öğreniyoruz ve onlardan aldığımız enerjiyi şirket kültürümüze taşıdığımız için de çok mutluyuz.” diye konuştu.

KompoRize Ne Yapıyor?

Sosyal Fayda Ödülü kazananı KompoRize startup’ının kurucusu Mustafa Kuyumcu oldu. Önemli bir atık sorununa çözüm getiren KompoRize, çay üretimi esnasında yılda 60 bin ton olmak üzere açığa çıkan ve normalde yakılarak veya çürütülerek bertaraf edilen, çevreye zarar veren çay liflerini çeşitli plastiklerin içerisine katıyor. KompoRize, otomotiv, inşaat ve mobilya sektörlerinde kullanıma uygun plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu düşük maliyetli ve doğa dostu hammaddeler üretmek üzere çalışıyor. Mustafa Kuyumcu, aldığı ödül ile aynı zamanda memleketi olan Rize’ye bir üretim hattı kurarak istihdam alanı yaratmak istiyor.

Safetech Ne Yapıyor?

Teknoloji Ödülü kazananı; toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji, ulaşım, su gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin teknolojik afetlere karşı korunmasını sağlayan startup’ıyla Safetech’in kurucusu Fatma Ertürk oldu. Ertürk, kurduğu startup’ı ile elektrik-su şebekeleri, ulaşım ağları, akıllı binalar, veri merkezleri gibi kritik altyapı tesislerinin uzaktan kontrol ve denetimini sağlayan sistemlerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan bir sistem üretiyor. Teknoloji ödülünü kazanan Fatma Ertürk, aynı zamanda bilişim alanında kazandığı büyük başarı ile genç kadınlar için rol model oluşturuyor.

Tolkido Ne Yapıyor?

Jüri Özel Ödülü’nün sahibi otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido’nun kurucusu Can Yıldız oldu. Yıldız, Tolkido ile otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile ve öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali üretiyor. Sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp, çocuğun yaşam alanındaki her nesneyi de sesli hale getiren özel bir teknolojiyi içinde barındıran Tolkido, öğrenme sürecini hızlandırıyor ve evde de özel eğitim imkânı sağlıyor. Ürettiği teknoloji sayesinde ailenin üzerindeki yükün hafiflemesine katkıda bulunuyor, anne ve babaların eğitim ve bakım sürecine eşit katılımını teşvik ediyor, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyor.