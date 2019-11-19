Mercedes-Benz Türkiye'den Dünyaya Açılıyor

Mercedes-Benz'in globalde tek yetkili mercisi olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE merkezi, tüm dünyaya mühedislik ihraç ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda olmak üzere iki farklı AR-GE Merkezi bulunmakta.

Mercedes-Benz Türk, Çalışmalarına Tam Gaz Devam Ediyor

Bu merkezlerde her geçen gün yeni teknolojiler geliştirilmekte. Globalde pek çok yenilik ve ilke imza atan Mercedes-Benz Türk AR-GE ekiplerinin Türk ve Alman Patent & Marka kurumlarına ulusal ve uluslararası ölçekte otobüs alanında 79 adet, kamyon alanında ise 77 adet patent başvurusu bulunuyor.

Patent başvuruları kabul edilen yenilikler Türkiye'de geliştiriliyor ve küresel ölçekte uygulanmaya başlanıyor. 600'e yakın AR-GE çalışanı ile birlikte tüm dünyaya Türk mühendisliği ihracatı yapılıyor. Hoşdere ve Aksaray AR-GE Merkezlerinde testleri gerçekleştirilen her otobüs ve kamyonun sanal ortamda birer Dijital İkiz'i bulunuyor. Bu sayede 10 yıllık yoğun kullanım sonucu ortaya çıkabilecek etkiler 1 hafta içerisinde simüle ediliyor.

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile numune parça veya kapsam üretilmeden ögenin sanal 3D görseli üzerinden sistem içerisinde entegrasyonu sağlanarak çalışma yapılıyor. Mercedes-Benz otobüs ve kamyonların her birinin üzerinde 750 ile 1.500 adet arasında farklı sensör bulunuyor. Bu sensörlerden yılda 10 TB veri toplanıyor.

Mühendisler büyük veriyi analiz ederek "Kullanılabilir Veri" haline getiriyor. Otobüslerde klasik üretim yöntemleri yerine 3D yazıcılarla üretilen parçalar kullanılıyor. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık %95’ini ihraç ederek 2018 yılında 3.494 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, Ocak-Ekim 2019 döneminde 3.491 adet otobüs üretirken, aynı dönemde 183 adet otobüs satışı ile yerel otobüs pazarındaki lider konumunu sürdürdü.