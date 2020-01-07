Mercedes Benz Vision AVTR Geleceğin Teknolojisini Ayaklarınıza Seriyor

Geçtiğimiz dakikalarda ziyaretçilere sunulan Mercedes Benz Vision AVTR pek çok kişinin nefesini kesmeyi başardı.

İşte Avatar Temalı Mercedes Benz Vision AVTR!

Mercedes Benz, 2009 yılında yayınlanan Avatar isimli filmden esinlenen yeni elektrikli otomobil konsepti olan Vision AVTR ile karşımıza çıktı. Avatar Yönetmeni James Cameron ile birlikte tasarlanan bu araç tuhaf ama havalı stili ile dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Yine filmden esinlenerek tasarlanan tekerlekler, gerektiği durumlarda yana veya çarpraza gidecek şekile bürünebiliyor. Bununla birlikte araç otonom yapıya sahip ki eğer fark ettiyseniz herhangi bir direksiyon da bulunmuyor. Eğer elinizi kumanda merkezine yerleştirirseniz araç nabzınızı takip ediyor. Cameron, bunu araçla bütünleşmenin gerçekleştiği yer olarak tanımladı.

Tamamen geri dönüşüme uygun bir yapıda uygun olan bu araç batarya tarafında da günümüze uygun olmayan çözümler getiriyor. Günümüze uygun değil desem de aslında birkaç sene içerisinde kullanıma uygun bir hal alacaktır. Bu araçla ilgili başka herhangi bir teknik detay açıklaması yapılmadı.

Yine de diğer tüm konsept otomobillerde de olduğu gibi bu aracın da muhtemelen gerçeğe dönüşmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bu araçlar genel olarak ileri teknolojiye yönelik ilk bakışların sunulması amacıyla sergileniyor. Ancak bu tip bir araç ile karşılaşmamız için önümüzde en azından birkaç sene daha olduğunu söylememiz gerekli.