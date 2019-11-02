Mercedes'e Cadılar Bayramı Şakası Yapan BMW, Ter İçinde Kaldı!

BMW, yıllardır ezeli rakibi olan Mercedes'e Cadılar Bayramı'na özel bir şaka yaptı. Ancak Mercedes beklenilen tepkiyi vermedi.

Alman otomotiv devleri Mercedes ve BMW'nin Twitter üzerindeki olayı kısa sürede yayıldı. İki büyük şirketin yıllardır toplumda çekişme konusu olduğu aşikar. Şirketler de bunu biliyor ki birbirleri ile yıllardır ezeli bir yarıştalar. Bu düşünceyi son yıllarda yıkmış gibi görünüyorlardı ancak Twitter'daki bu olay iki şirketin tam kaynaşamadığını gösteriyor.

Cadılar Bayramı'nın gelmesiyle birlikte BMW de heyecana kapılmış olacak ki Mercedes'e bir şaka yapmaya karar vermiş. Adete göre Cadılar Bayramı'nda çocuklar gittikleri kapılarda "Şeker mi? Şaka mı?" sorusunu sorarlarmış. BMW hiç bu soruyu sormadan şaka yapmaya karar vermiş ve aşağıdaki Tweet'i atmış. Tweet'te şu yazıyor: "Şimdi her otomobil, en sevdiği süper kahraman gibi giyinebilir."

Bunun üzerine Daimler AG'den cevap gecikmedi. Mercedes'in ve BMW'nin Twitter hesaplarını etiketleyerek paylaştığı gönderide BMW'nin şakasına biraz ters bir cevap verilmiş. Aynı zamanda Mercedes'in resmi Twitter hesabı bu cevabı retweetlemiş.

"Bu gerçekten korkunç bir kostüm. Özellikle de radyatör ızgarası..."

BMW'nin bu davranışı gerçekten ilginç ve hoş olmuş. Ancak Mercedes ya kendisi yanlış anladı ya da gerçekten BMW'nin yaptığı şaka hoşuna gitmedi. Verdiği sert cevapla BMW'yi adeta tersleyen Mercedes'in davranışı halktan olumsuz oy aldı. BMW ise bu cevaba sessiz kaldı.