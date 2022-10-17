Tesla'ya Rakip Mi Geliyor: Mercedes EQE SUV Elektrikli Otomobil

Bugün başlayacak olan (17 Ekim 2022) Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi heyecanla beklenen Mercedes EQE SUV elektrikli otomobil, marka tarafından erkenden paylaşıldı. AMG EQE-SUV versiyonunun duyurusu yapılan otomobilin Tesla'ya rakip olacağı iddia ediliyor.

Mercedes'in yeni elektrikli otomobilinin motor gücü seçenekleri 215 - 300 kW arasında değişiklik gösterirken model ve konfigürasyona bağlı 460 - 590 km menzil desteği sunuyor. Markanın EQE Saloon modeline oranla daha kompakt bir tasarım ve görünüme sahip araç, 3030 mm dingil mesafesi ile kullanıcılara sunuluyor.

Elektikli Otomobil Alanında ''En İyi'' Olmayı Hedefliyor

Şimdiden Tesla'ya en yakın rakip olacak gibi görülen EQE SUV'ın uzunluğu 4863 mm, genişliği ise 1940 mm boyutlarında. Dikkat Asistanı, MBUX Hyperscreen ve Aktif Şerit Koruma Asistanı gibi özellikleri ile kullanıcı karşısına çıkıyor.

Güvenlik konusunda tüm önlemlerin alınarak üretildiği otomobil, birbiriyle iç içe geçen üç ekranlı Hyperscreen özelliği sunuyor. 12.3 inç büyüklüğünde kendi arayüzü bulunan bir ekranı bulunuyor. Araç içindeki kameralar sürücünün ekrana baktığı anı algılayarak ekran parlaklığını güvenlik açısından otomatik olarak ayarlıyor.

Farklı sürüş programları da bulunan otomobil; Sport, Eco Comfort ve Individual (Bireysel) seçeneklerini sunuyor. Buna ek olarak Offroad seçeneği de bulunuyor. Offroad modu aktifleştirildiğinde otomobil 30 mm'ye kadar rahat bir şekilde yükselebiliyor.

Mercedes EQE SUV ve AMG EQE-SUV fiyatları ve çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Sizce yeni gelecek olan otomobillerin fiyat aralığı ne kadar olur?