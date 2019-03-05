Mercedes, Formula E'de Yarışacak İlk Aracını Tanıttı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bu yıl Formula E’ye katılacağını açıklamıştı. An itibariyle markanın bu organizasyona nasıl bir araçla katılacağını da öğrenmiş bulunuyoruz. Marka, tamamen elektrikli araçlardan oluşan Formula E’de yarışacak ilk yarış otomobili EQ Silver Arrow 01’i (Silver Arrow konseptiyle herhangi bir alakası bulunmuyor) tanıttı.

Formula E’de rekabetçi bir performans sergilemesi beklenen EQ Silver Arrow 01, elemelerde ve FanBoost modunda 340 beygirlik bir güce ulaşabilecek (normal yarış sırasında 272 beygire, atak modunda ise 306 beygire çıkabilecek). 52 kWh’lik bir bataryaya sahip olan yarış aracı, sadece 2.8 saniyede 100 km/s’lik bir hıza erişebilecek.

Bu performans verilerinin, Formula E’deki Jaguar gibi rakiplerle kıyaslandığında oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu yıl Formula E katılımcıları aynı bileşenlere ihtiyaç duymadığı için lig gereksinimlerine göre ortak bir performans seviyesi belirlenecek.

Elbette EQ Silver Arrow 01’in Formula E yarışları sırasındaki görünümü şu anda paylaşılan görseldeki gibi olmayacak. Şu anki görünümün yalın bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Araç Formula E’de piste çıktığında üzerinde çok daha fazla sponsor reklamı ve daha farklı renk bileşenleri mutlaka yer alacaktır.

Mercedes-Benz Motorsporları Ekip Lideri Toto Wolf, Mercedes’in iki yarış aracıyla birlikte 15 Aralık’taki Formula E yarışlarına katılmasına kadar daha yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi. Mercedes’in hem Formula 1 hem de Formula E’de yarışan tek otomobil üreticisi olduğu dikkate alındığında, bunun marka için çok önemli ve büyük bir adım olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.

Elbette Mercedes’in iki farklı kategoride yarışlara katılacak olması, markanın sezona güçlü bir giriş yapamacağı anlamına da gelmiyor. Ayrıca markanın, bu yıl içerisinde EQC SUV adlı bir başka model daha tanıtacağını da hatırlatalım. Formula 1 ve Formula E gibi yarışlara katılmak, Mercedes’e hem rekabetçi ortamda yükselerek prestijini daha da arttırma hem de elektrikli otomobil alanındaki çalışmalarını tüm dünyaya gösterme imkanı sunması açısından oldukça önemli.