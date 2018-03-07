Mercedes Fütüristik Akıllı Farlarını Tanıttı

Alman otomotiv devi Mercedes, bu yıl kapılarını 88. kez açan Cenevre Otomobil Fuarı'nda akıllı farlarını tanıttı. Mercedes-Maybach S-Serisi araçlarda kullanılacağı açıklanan fütüristik farlar, sürücüye yol hakkındaki tüm bilgileri sağlıyor.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve bine yakın otomobilin sergileneceği fuarda son teknoloji DIGITAL LIGHT farlarını görücüye çıkaran Mercedes, otomotiv sektörünün geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

Her biri bir milyondan fazla piksel çözünürlüğüne sahip olan bu akıllı farlar, üzerindeki sensörler ve kameralar sayesinde yoldaki yayalardan trafik levhalarına, uyarı işaretlerinden yol hakkındaki diğer bilgilere kadar her şeyi dijital bir şekilde sürücüye gösteriyor.

Mercedes Akıllı Far Teknolojisi

DIGITAL LIGHT adı verilen akıllı farlar, yoldaki aydınlık seviyesine göre kendini ayarlayarak ne kadar ışık vereceğini hesaplıyor. Sürücünün yoldaki konsantrasyonunu üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan akıllı far sistemi, birden fazla güvenlik protokolüne ev sahipliği yapıyor.

Bununla birlikte, bu akıllı farlara sahip olacak Mercedes-Maybach S-Serisi araçlar sınırlı sayıda üretilecek. Bu muazzam teknolojiyi deneyimlemek isteyenler, otomobillerini 2018'in sonu gelmeden teslim alabilecekler.

DIGITAL LIGHT teknolojisinin daha alt segmentteki araçlara entegre olması biraz zaman alacaktır. Ancak yine de böyle bir sistemin kullanılmaya başlanması otomotiv endüstrisi açısından oldukça güzel bir gelişme.

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