Mercedes’in Abonelik Sistemi ile İstediğiniz Modeli Kullanın

Alman otomotiv devi Mercedes, daha önce görülmemiş bir abonelik sistemiyle müşterilerine hizmet vermeye hazırlanıyor. Aboneler, henüz test aşamasında olan hizmet kapsamında yıl boyunca 12 yeni ve farklı segmetteki arabayı kullanabilecekler.

Habertürk’ün haberine göre, Mercedes, kontratlı telefon mantığıyla bir abonelik hizmeti üzerinde çalışıyor.

Almanya’nın en büyük iki bayisi BERESA ve LUEG ile yapılan pilot testlerde, müşteriler belli bir ücret karşılığında istedikleri zaman araç değiştirebilecekler. Ayrıca bu fiyata, sigorta, bakım onarım ve 36 bin kilometreye kadar lastik maliyeti de dahil olacak.

Mercedes me Flexperience uygulaması üzerinden online takas da yapılabilecek sistem, daha önce görülmemiş bir hizmeti vadediyor. Öyle ki aboneler, renk ve iç mekana dek seçim yapabiliyor hatta kullandıkları araçtan daha üst segmentte bir araca dahi geçiş yapabiliyorlar. Tabii ekstra bir ödeme şartıyla.

Mercedes satış bölümü şefi Britta Seger, abonelik hizmetine A, C, E ve S class modellerinin yanı sıra SUV/crossover ve spor araçların da dahil olduğunu ve üyeliklerin dört sınıf için ayrı ayrı teklif edileceğini belirtti.

"Her zaman istedikleri gibi olmasa da böyle bir seçeneğin olacağını bilmek müşteriler için çekici" diyen Seger, hizmetin müşterilere müthiş bir esneklik sunduğunu ifade etti.

Mercedes’in bu hizmet için ne kadarlık bir ücret talep edeceği ise henüz belli olmadı.