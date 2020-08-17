Mercedes Kullanıcılarına Tazminat Ödenecek: ABD Önemli Bir Karar Aldı!

2015 yılında Dünya gündemine bomba gibi düşen emisyon skandalları sonrasında Mercedes kullanıcılarına tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Bu kararlar doğrultusunda şirket hem ABD kurumlarına hem de dava açan kişilere ödeme yapacak.

Mercedes’in üst şirketi Daimler; ABD’de sattığı 250 bin dizel araçta emisyon testlerini yanıltıcı yazılım bulundurduğunu kabul etti. Böylece şirketin 2.2 milyar dolar tazminat ödeyeceği kesinleşti. Daimler, ABD’nin vermiş olduğu 2.2 milyar dolarlık cezayı parça parça ödeyecek. Yani sadece belirli bir kurum için değil aynı zamanda dava açan kişilere de ödeme gerçekleştirilecek.

Mercedes tazminat ödemesi birçok yere yapılacak

ABD Çevre Koruma Ajansı, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu, Kaliforniya Başsavcılık Ofisi, Adalet Bakanlığı ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma gibi kurumlara tam olarak 1.5 milyar dolar ödeme yapacak. Geriye kalan 700 milyon dolar ise şirkete dava açan araç sahiplerine tazminat şeklinde ulaştırılacak.

2015 yılında patlak veren skandalda Volkswagen’in, kendi kullandığı yazılımlarda yanıltıcı bazı detaylara yer verildiği ifade edildi. Buradaki yazılımlar, emisyon test sonuçlarını yanıltıcı özellik gösteriyordu ve bu durum birçok kişinin kaza geçirmesine neden olabilirdi.

Aynı problem bir diğer Alman devi Mercedes ile de ortaya çıktı. Şirkete böylesine yüksek bir ceza kesilmesi aynı zamanda ABD ve AB arasındaki savaşa da işaret ediyor diyebiliriz. Bu iki dev, sürekli olarak şirketlere ceza kesiyor. Sizce araçlardaki emisyon krizleri gerçekten de bu kadar kritik mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.