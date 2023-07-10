Mercedes'ten Online Satış Hakkında Yeni Açıklama Geldi!

Almanya merkezli araç şirketi Mercedes Benz, geçtiğimiz hafta yazılım sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türkiye’de internet üzerinden satışı temmuz ayına ertelemişti.

Bugün medyaya yansıyan haberlerde ise şirketin internet üzerinden satışları tamamen iptal ettiği iddia edildi. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan şirket iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Mercedes Benz Online Satış Konusuna Açıklık Getirdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Almanya'dan böyle bir talimat aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Araçlarımızı fiziksel ve dijital olarak mevcut satış planlarımız çerçevesinde aktif bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Bugün de KDV güncellemesini içeren yasal düzenlemeyi sistemimize yansıtmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu bağlamda online platformumuz açıktır, ürün mevcudiyeti doğrultusunda araçlarımız düzenli olarak sistemde sunulmaktadır.

Müşteri deneyimimizi geliştirmek maksadıyla online platformumuzdaki sistemsel ve süreçsel iyileştirmelerimizi sürdürmekteyiz. Özellikle araçlarımızın yeniden satıcılara değil, nihai kullanıcılara ulaşması adına dijital aktiviteleri ve platformumuzu düzenli olarak güncelliyoruz.” ifadelerini kullandı.