Mercedes Otonom Sürüşte Tesla'yı Geçti! Seviye 3 Lisansı Aldı

Mercedes'in seviye 3 otonom sürüş teknolojisi resmen onaylandı. Alman üretici Mercedes, UN-R157 gereksinimlerini karşıladığı belirtilerek uluslararası bir onay aldığını duyurdu.

Audi birkaç yıl önce Seviye 3 kabiliyetine sahip A8'i piyasaya sürdü. Yetenek yasal anlamda hazır olduğu anlamına gelmez, ancak görünüşe göre Mercedes-Benz de Seviye 3 teknolojisini kullanmaya hazır.

Otomobil üreticisi, yeni S-series ve EQS için "uluslararası geçerliliğe sahip bir sistem onayı" alan ilk şirket oldu.

Tesla'nın Oto Pilotu gibi Seviye 2 otonom sürüş sistemleri ise endüstride daha fazla yayılıyor.

Mercedes'in seviye 3 otonom sürüş teknolojisi nedir?

Bu tam olarak ne anlama geliyor? UN-R157, araçlarda Seviye 3 otonom teknoloji ile ilgili standartları ve kriterleri belirleyen bir Birleşmiş Milletler yönetmeliğidir. Kuralın akıllara durgunluk veren terminolojisini ve yasallığını atlayacağız ve size sadece Mercedes-Benz'in bu standartları karşılayan ilk otomobil üreticisi olduğunu söyleyeceğiz.

Bu çok önemli çünkü Seviye 2'den Seviye 3'e atlamak, araç sistemlerinden daha yüksek düzeyde durumsal farkındalık ve karar verme anlamına geliyor. Yani sürücünün tamamen "eller serbest" moduna girmesine ve hatta dikkatini yoldan başka yöne çekmesine izin veriyor.

Ancak söz konusu sürücünün yine de gerektiğinde müdahale etmeye hazır olması gerekir.

Bu, uluslararası kapsamlı bir Birleşmiş Milletler yönetmeliği olsa da, bireysel ülkeler hala araçlarda otonom teknoloji ile ilgili kendi kurallarını belirliyor. Elbette uluslararası onaya sahip olmak, ülkeleri otomobil üreticilerine onay vermeye ikna etmede uzun bir yol kat ediyor ve Almanya bunu Mercedes ile başardı.

Seviye 3 özelliğine sahip Drive Pilot çalıştıran Mercedes araçlarında sistem, 60 km/s hıza kadar yoğun ve sıkışık trafikte gidebilir. Bu gibi durumlarda, araçlar sürücü müdahalesi olmadan gerektiğinde hızlanabilir, fren yapabilir ve şerit değiştirebilir.

Mercedes, uluslararası Seviye 3 onayını alan ilk otomobil üreticisinin bir zafer kazandığını iddia etse de, teknolojiyi ilk sunan veya kullanan ilk marka değil. Daha önce de belirtildiği gibi, Audi, 2017'de A8'de Seviye 3 işlevselliğini sunan ilk şirketti, ancak kimse izin vermediği için etkinleştiremedi.

Aslında bu yılın başlarında ilk kullanım tacını Japonya'nın bazı yerlerinde Seviye 3 teknolojisini kullanarak Honda Legend'i geliştiren Honda almıştı.