Mercedes’te Dev İşten Çıkarma Operasyonu

Geçtiğimiz günlerde Audi’nin, binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklamasından sonra şimdi de Mercedes’te de benzer bir operasyonun yapılması gündemde. Mercedes ve Smart markalarını bünyesinde barındıran Daimler, 2022 yılına kadar binlerce çalışanıyla yollarını ayırmayı planladığını duyurdu.

Almanya’nın en büyük üreticilerinden biri olan ve merkezi Stuttgart’ta bulunan Daimler, 2022’ye kadar büyük çapta bir işten çıkarma operasyonu yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Almanya’da çalışan binlerce kişinin işten çıkarılacağı belirtiliyor.

Yeni Teknolojiler Maliyetleri Yükseltti

Alman otomotiv devinin böyle bir karar almasının en önemli sebebinin, otomotiv endüstrisindeki 'elektrikli araç geliştirme ve teknolojik dönüşüm maliyetlerinin yüksek olması' ve firma içindeki giderlerin azaltılmak istenmesi olduğu belirtiliyor.

Reuters’a göre, bu işten çıkarmalar sayesinde Daimlerin 2022’nin sonunda 1 milyar euro tasaarruf etmesi bekleniyor. Söz konusu işten çıkarmaların büyük bir kısmı (1100 kişi) üst düzey yöneticileri kapsayacak ve bunun sonucunda markanın yönetim kadrosu yüzde 10 daralacak. Daimler, bugün yaptığı yeni bir açıklamada, otomotiv dünyasının ciddi bir dönüşümde olduğunu belirtti ve bu dönüşüm nedeniyle maliyetlerin çok yükseldiğine dikkat çekti.

Daimler’in en fazla çalışanının bulunduğu ülkelerden biri olan Almanya’da, çalışanlara kıdem tazminatı ödemeleri yapılacağı ve erken emeklilik tekliflerinin sunulacağı belirtiliyor.

Daimler’in yanı sıra bir başka Alman otomotiv devi Audi de, bu hafta içerisinde yaptığı bir açıklama ile 9500 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.