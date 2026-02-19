Mini G Serisi: Mercedes'in Yeni Küçük G-Class'ı Ortaya Çıktı!

Mercedes-Benz SUV ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan Mini G-Class haberleri artık resmi bir boyut kazanmış durumda. Zira Mercedes-Benz, tasarımını G-Serisinden alan yeni SUV modelinin kış testlerine başladı. Peki yeni Mini G-Class tüketicilere neler sunacak? Otomobil hangi pazarlarda hangi kullanıcılara hitap edecek ve tahmini tasarımı nasıl olacak? İşte detaylar...

Yeni G-Class Ama Daha Küçüğü!

Mercedes-Benz G-Serisi ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Markanın kod adıyla “Little G” olarak anılan yeni giriş seviyesi G-Class modeli Kuzey Avrupa’da zorlu kış testleri sırasında görüntülendi. Kamuflajlı prototip efsanevi G tasarımını daha kompakt boyutlarda sunmaya hazırlanıyor. Modelin 2027’ye doğru tanıtılması bekleniyor. Yeni araç, G-Serisi’ni ayrı bir ürün ailesi haline getirme stratejisinin parçası.

Mercedes-Benz tıpkı Defender ve Range Rover’ın kendi alt markalarına dönüşmesi gibi G-Class’ı da daha geniş bir ürün gamına yaymayı planlıyor. Bu kapsamda Little/Mini G hem şehir içi kullanıma daha uygun ölçüler sunacak hem de gerçek arazi kimliğini koruyacak. Testler sırasında görüntülenen prototip aslında tasarım detayları konusunda da bazı ipuçları veriyor.

Arka tarafta G-Serisi imzası olarak taşınan kapaklı stepne lastik yer alırken köşeli gövde yapısı, dik cam ve yüksek omuz çizgilerinin korunduğu görülüyor. Ancak aydınlatma grubunda şekil bazlı temel farklılıklar göze çarpıyor. Bu noktada birebir G-Serisi tasarımı kullanılmayacağı ancak otomobilin yavru model olarak her zaman G Serisi mirasını taşıyacağını bizlere gösteriyor.

Yapay zeka ve casus fotoğraflar aracılığıyla editörlerimiz tarafından oluşturulmuş tahmini Little G Class (Mini G Serisi) tasarımı.

Little veya Mini G Serisi hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle sunulacak. Test görüntülerindeki prototipin elektrikli olduğu tahmin ediliyor. Aracın zemin yapısında batarya paketine işaret eden detaylar bunu kanıtlıyor. Elektrikli versiyon geçtiğimiz yıl tanıtılan G580 EQ’dan daha kompakt ve daha genç bir müşteri kitlesine hitap edecek şekilde konumlandırılacak. İçten yanmalı versiyonun ise daha geniş pazarlara hitap etmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...