Mercedes Yeni S-Serisi Kamuflaj İle Görüntülendi!

Mercedes'in tam anlamıyla lüks segment temsilcisi S-Serisi, yeni tasarımı ile görüntülendi. Kamuflaj giyen yeni S-Serisi vazgeçilmez tasarım öğelerini üzerinde taşıyor.

Yeni S-Serisi Kamuflajla Test İçin Yollarda!

Alman otomotiv devi Mercedes yeni modeli ile testlerde görüntülendi. Mercedes'in şimdiye kadar adından sıkça söz ettirdiği S-Serisi'nin yeni modeli piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Mercedes'in lüks sedan temsilcisi S-Serisi bildiğimiz gibi hemen hemen tüm lüks öğeleri üzerinde taşıyor. Hatta rakibi olan BMW 7 Serisi'nden daha fazla rağbet gören S-Serisi, yeni yüzünü kamuflaj ile gizliyor.

W223 kasa kodu ile karşımıza çıkan yeni S-Serisi fotoğraflarda kamuflaj olduğundan kendisi hakkında fazla bilgi vermiyor. Ancak ön kısımdaki piano siyahı kaplamalı ızgarası hemen kendini belli ediyor. Tabi LED farları da araca lüks bir hava katıyor. Aracın arka kısmına baktığımızda aktif çift çıkışa sahip olduğunu görebiliyoruz. Ancak arka kısımda fazla bir görüntü yok. Çünkü hemen hemen her yeri kamuflaj ile dolu.

Tabi aracın bana göre asıl mevzusu yan kısmı. Özellikle uzunluğu ile dikkat çeken bu model, yeni serisinde de uzunluktan birşey kaybetmemiş gibi duruyor. Tabi aracın görüntüsünün biraz sönük durması üzerindeki test amaçlı takılan jantlardan kaynaklanıyor.

Yeni Mercedes S-Serisi'nin 2021 yılında yollarda olması bekleniyor. Tabi fiyatı belli değil. Ancak ülkemizde 2 Milyon TL'nın altında olması mümkün değil diyebiliriz.