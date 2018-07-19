Merck'ten 1 Milyon Euro'luk Bilim Ödülü

Dünyanın en eski bilim ve teknoloji şirketlerinden birisi olan, temelleri 1668 yılında Almanya’nın Darmstadt kentinde atılan Merck 350. yaşını kutladı.

Şirket, Almanya’da kurulduğu kent olan Darmstadt’da organize ettiği Curious 2018 Future Insight isimli bilimsel merak ve gelecek temalı konferans ile 350. yılını kutladı. Merck bu etkinlikte ayrıca bilimsel çalışmaları desteklemek için start verdiği yeni ödül programı kapsamında her yıl 1 milyon Euro dağıtacağını açıkladı.

3 gün süren konferansa 5'i Nobel Bilim Ödülü sahibi olmak üzere toplam 35 bilim insanı katıldı. Her biri kendi alanında önde gelen bilim insanlarını bir araya toplayan etkinlikte, Merck’in 1 milyon Euro'luk ödül programı da duyuruldu.

Merck Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefan Oschmann konferanstaki konuşmasında, “'Future Insight Prize ödülü 35 yıl boyunca bilimsel gelişmeye hizmet veren çalışmalara verilecek.” dedi. Future Insight Prize isimli ödülün her yıl, sağlık, beslenme ve enerji alanlarında yapılan araştırmalarla, insanoğlunun geleceğine hizmet eden inovatif çalışmalara verileceği açıklandı. Önümüzdeki 35 yıl boyunca ödülün her yıl verileceği belirtilirken, ilk ödülün önümüzdeki yıl yapılacak olan Curious2019 etkinliğinde verileceği ifade edildi.

İlk olarak Almanya’da 1668 yılında eczacı Friedrich Jacob Merck tarafından küçük bir ecza dükkanı olarak açılan Merck, günümüzde dünyanın en önde gelen bilim, ilaç ve teknoloji şirketlerinden biri haline geldi. Şirket bu yıl Türkiye’de de 20. yılını kutluyor. Merck Biyofarma ürünlerinin Türkiye’de hasta ve hekimlerin hizmetine sunulması 1950’li yıllara kadar uzansa da Merck Türkiye, resmi olarak 1998 yılında faaliyetlerine başlamıştı.