İddia: Sosyal Medya Fenomeni Meriç İzgi Gözaltına Alındı!

Meriç İzgi gözaltına mı alındı? Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin kaçak yollarla maymun almasının ardından gözaltına alındığı iddia ediliyor. Meriç İzgi gözaltına mı alındı? sorusu hakkında detaylar haberimizde.

Meriç İzgi Gözaltına Mı Alındı?

CNN Türk'ün aktardığı habere göre, daha önce kaçak yollardan aldığı 2 maymunu Doğa Milli Parklar görevlileri tarafından elinden alınan Youtuber Meriç İzgi'nin Koko ismini verdiği maymunlardan üçüncüsü elinden alındı. Meriç İzgi'nin de Kaçakçılık Şubesi tarafından gözaltına alındığı söyleniyor.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre yırtıcı ve vahşi hayvanların sahiplenilmesi ve evde beslenmesi yasak olduğu Youtuber Meriç İzgi'nin sahiplendiği makak maymunun da bu kategoriye girdiği konuşulmakta.

Şu anda ortaya atılan bu iddia hakkında Meriç İzgi tarafından bir açıklama yapılmadı. Meriç İzgi bir açıklama yapar ise sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında haberdar olabilirsiniz.

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