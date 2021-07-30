Merkez Bankası Başkanı: Dijital Parada Pilot Çalışma Başlıyor

Merkez Bankası Başkanı dijital para açıklaması ile kripto yatırımcılarını heyecanlandırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından verilen demeçte kripto dünyasına ilişkin yoğun bir çalışma sürecinin olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezinde düzenlenen üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı sonrasında çeşitli açıklamalarda bulundu. Başkan Kavcıoğlu, dijital para dünyasını yakından takip ettiklerini ve Türk Lirası'nın dijital paraya dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanından dijital para açıklaması

Kirpto para borsası ile ilgili gerekli düzenlemelerin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılacak olan dijital paranın üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şahap Kavcıoğlu, çalışmaların yoğunlukla devam ettiğini aktardı. Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamasına göre dijital para ile ilgili ilk uygulama eylül ayı gibi yapılacak.

"(Dijital paralara ilişkin çalışma hakkında) Çok yoğun şekilde çalışma sürüyor. Eylül ayında pilot uygulamaya başlayacağız ve onunla ilgili açıklamayı zamanı gelince yapacağız" ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, Türk Lirası'nın değerini korumak için ne gerekiyorsa yapılacağının altını çizdi.

Başkan Şahap Kavcıoğlu Enflasyon Raporu 2021-III'ü tanıtıyor: https://t.co/ahkwbiMkbO — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) July 29, 2021

Dev ekonomiler dijital para araştırmalarına başladı

ABD dijital parada öncü olmak istiyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan rapora göre ABD Federal Rezervi, kendi dijital para birimini araştırmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından onaylanan bu araştırma, hem halk yatırımcılarının hem de seçilmiş yetkililerin fikrine kulak verecek.

Başkan Powell, "Görüşmeleri canlandırmaya yardımcı olmak için, Federal Rezerv Kurulu bu yaz dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncemizi özetleyen ve özellikle ABD bağlamında CBDC (merkez bankası dijital para birimi) ile ilişkili fayda ve risklere odaklanan bir tartışma raporu yayınlayacak" dedi.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, dijital Euro'nun özel olarak çıkarılan dijital paralardan daha üstün gizlilik sunduğunu savundu. Panetta, özel firmaların kar amacını eleştirdi ve kullanıcıları hakkında büyük miktarda veri toplamanın ticari çıkarlarına olduğunu vurguladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Financial Times'a verdiği demeçte, "Biz özel şirketler gibi değiliz. Kullanıcıların verilerini depolamak, yönetmek veya bunlardan para kazanmak konusunda ticari bir çıkarımız yok" ifadelerini kullandı.

ECB yetkilisi ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın "ödeyen ve alacaklının cüzdanlarının dışında hiçbir verinin kaydedilmediği küçük miktarlar için çevrim dışı ödemeleri" test eden pilot uygulamaları gerçekleştirdiklerini de doğruladı. Bu, dijital Euro ile ilgili resmi kaynaklardan gelen ilk doğrulama olabilir.