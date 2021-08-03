Merkez Bankası Başkanı'ndan Kritik Dijital TL Açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Dijital TL ile ilgili pilot çalışmayı başlatmak için sona gelindiğini ifade etti. Eylül ayında start verilmesi planlanan dijital paranın pilot çalışması kapsamında ticaret dünyasındaki olası senaryolar gözden geçirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dijital para piyasasında Türkiye'nin de imzası olacağını söyledi. Basına yansıyan son dijital TL çalışmaları, alışverişte ve ticarette bu para biriminin kullanımını ele alıyor. Başkan, "(Dijital paralara ilişkin çalışma hakkında) Çok yoğun şekilde çalışma sürüyor. Eylül ayında pilot uygulamaya başlayacağız ve onunla ilgili açıklamayı zamanı gelince yapacağız" dedi.

Merkez Bankası Başkanı: Dijital TL senaryoları test edilecek

Eylül döneminden itibaren farklı sektörlerde test edilecek dijital para pilot uygulamaların başarılı olması halinde ise 2022 yılında Türkiye kendine ait olan dijital parayı resmi olarak erişime açacak. Pilot uygulama dahilinde dijital paranın alışveriş dünyasındaki yeri test edilecek, ticaretteki olası tüm senaryolar gözden geçirilecek ve ayrıca dijital TL'nin tasarımına yönelik kapsamlı bulgular ortaya çıkmış olacak.

Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen bu yenilikçi çalışma, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını daha net hale getirmeyi hedefliyor.

Kirpto para borsası ile ilgili gerekli düzenlemelerin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılacak olan dijital paranın üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şahap Kavcıoğlu, çalışmaların yoğunlukla devam ettiğini aktardı.

Merkez Bankası Ar-Ge Projesi kapsamında dijital paranın günlük kullanım senaryoları gözden geçirilecek ve Merkez Bankası'nda dijital para, blokzincir, makine öğrenme, yapay zeka gibi yenilikçi bir anlayışa geçiş yapılacak. Finansal sistemin geleceğini etkileyecek teknolojileri inceleyen ve Türk Lirası'nı bu alana dahil etmek isteyen Merkez Bankası, faaliyetlerini test etmek üzere geçtiğimiz yıl İnovasyon Genel Müdürlüğü kurmuştu.

ABD, dijital dolar üzerinde çalışıyor

ABD dijital parada öncü olmak istiyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan rapora göre ABD Federal Rezervi, kendi dijital para birimini araştırmaya başladı. FED Başkanı Jerome Powell tarafından onaylanan bu araştırma, hem halk yatırımcılarının hem de seçilmiş yetkililerin fikrine kulak verecek.

ABD Senato Finans Komitesi başkanı Ron Wyden Pazar günü paylaştığı tweette kripto para teknolojisinin tam olarak anlaşılmadını ifade etti. Senatör, "Amerikalıların borçlu oldukları vergileri kripto para birimi aracılığıyla ödemekten kaçınmaları, gerçek bir çözümü hak eden gerçek bir sorundur. (Senato komitesi) teknolojinin nasıl çalıştığını anlamada başarısız oldu" ifadelerini kullandı.