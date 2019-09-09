Merkez Bankası Dijital Para İçin Hazırlıklara Başladı

Resmi Gazete'de yayınlanan On Birinci Kalkınma Planı, Merkez Bankası'nın dijital para için hazırlıklar yaptığını işaret ediyor.

2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, bu yıllar içerisinde ekonominin iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları içeriyor. TBMM Genel Kurulu'nun kabul ettiği planda bulunan hedeflerden birisi ise dikkatleri çekmeyi başardı. Mali piyasalara ilişkin hedefler arasında blockchain tabanlı Dijital Merkez Bankası Parası, kurumun bu yöndeki planlarını ortaya koyuyor.

Ülkemizde kripto paralara yönelik büyük bir ilginin ve talebin olduğunu göz önüne aldığımızda, gündelik hayatta kripto paraları ödeme yöntemi olarak kullanabilmenin mantıklı olabileceğini söyleyebiliriz. Pek çok ülke bu yöndeki çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, bu dijital paraların herhangi bir sektörde kullanılabileceğini belirtiyor. Güvenlik ve hızlı işlem açısından dijital paraların geleceğin ödeme altyapısına hayat vereceğini belirten uzmanlar, uzun vadeli beklentiler arasında kripto paraların ülkeler için rezerv birimi olarak kullanılmasının bulunduğunu söylüyor.