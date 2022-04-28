Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

Yeni rapora göre yıl sonu için tahmin edilen enflasyon oranı %23,2'ten %42,8'e yükseldi. Yılın ikinci enflasyon raporuna ilişkin sunumda Kavcıoğlu tedarik zinciri sıkıntılarına, Çin'deki karantina kısıtlamalarına ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi.

Enflasyonun yanı sıra yıl sonu petrol fiyatlarıyla ilgili tahminini de paylaşan Başkan Kavcıoğlu şu ifadeleri dile getirdi:

"TCMB'nin 2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 102,2 dolar. TCMB'nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 93,9 dolar. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %19,6'lık güncellemeyle %23,2'den %42,8'e yükselttik. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda %42,8, 2023 sonunda %12,9 ve 2024 sonunda %8,3 seviyelerine tekabül etmektedir."

"500 TL Banknot ve 5 TL Madeni Para Gündemimizde Değil"

Sunumda kendisine kamuoyunun bir süredir gündeminde olan 500 TL banknot ile 5 TL madeni paranın çıkarılıp çıkarılmayacağı sorulan Başkan Şahap Kavcıoğlu "Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok." dedi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'nun attığı iddia ile gündeme bomba gibi düşen haber böylelikle Merkez Başkanı tarafından yalanlanmış oldu.

Mevcut piyasadaki paraların %42'sini oluşturan 200 TL'lik en yüksek banknot, piyasaya sürüldüğü tarih 2009'da 130 dolar seviyelerindeyken bugünkü değeri yalnızca 13 dolar.

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