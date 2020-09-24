Merkür Aracı Venüs'te Yaşam Belirtileri Bulmaya Gidiyor

Merkür'e giden bir uzay aracı Venüs'te görülen potansiyel yaşam belirtilerini doğrulamaya yardımcı olabilecek çok önemli kalıntıları toplayabilir ve Venüs yüzeyini araştırabilir.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta araştırmacılar Venüs bulutlarında fosfin adı verilen gaz bulduklarını ve biyolojik olmayan sürecin bu kadar büyük miktarda fosfin üretemeyeceğini açıkladılar. Daha önce Merkür için fırlatılan BepiColombo uzay aracı ise fosfinin varlığını kanıtlayabilir.

Venüs'te yaşam izi bulundu mu?

BepiColombo sondası, Avrupa ve Japon uzay programlarının ortak bir görevdir ve uzaya özel olarak yaşam aramak için gönderilmemiş olsa da, geçiş programını Venüs'e göre ayarlayarak uzaydaki yaşam hakında daha fazla ayrıntı verme yeteneğine sahip olabilir.

Ayrıca uzay aracı, kızılötesi spektrometre olan MERTIS adlı bir cihazla donatıldığından dolayı Venüs için özel olarak geliştirilmiş gibi görev yapabilecek. MERTIS asıl hedefi olan Merkür'ü incelemek için inşa edildi ancak aracın, Venüs'ün atmosferinden geçerken fosfin toplaması mümkün.

Venüs'ün etrafından iki defa geçmesi planlanan BepiColombo'nun ilk olarak Venüs'ten neredeyse 10 bin km uzaklıktan geçecek. 2021 Ağustos için planlanan yakın geçişte ise uzay aracı, gezegenin 950 km mesafesinden geçecek ve bu sayede fosfin tespit etme şansı daha yüksek olabilir.