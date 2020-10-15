Bu Uzay Aracı Merkür'e Gitmek İçin Venüs'ü Sollamak Zorunda

Merkür'e gitmek için Venüs'ü sollama fikri garip geliyor olabilir. Ancak ESA ve Japonya Uzay Ajansı'nın ortak Merkür misyonu için geliştirilen uzay aracı, Venüs'ün yörüngesini bu şekilde geçmek zorunda. BepiColombo aracı Venüs'ü nasıl sollayacak?

European Space Agency (ESA) ve Japonya Uzay Ajansı'nın ortak misyonu olan BepiColombo, frene basmak ve Merkür yörüngesine girmek için Venüs'ü kullanıyor. Uzay aracı yönünü değiştirmek amacıyla, Venüs gezegeninin etrafında savrulmasını sağlayacak bir "yerçekimi dansı" yapmak zorunda.

BepiColombo uzay aracı, Avrupalı ve Japon gökbilimcileri tarafından denetleniyor. Araştırmacılar Merkür'e ulaştığında, uzay aracı serbest bir şekilde yörüngede dolanacak ve Merkür'ün yapısı, atmosferi, manyetik alanı ve daha fazlası hakkında veri toplayacak.

Merkür'e gitmek için Venüs'ü sollama fikri

2018 Ekim'de fırlatılan BepiColombo şu anda yedi yıllık uzun bir yolculuğun ortasında ve 2025'in sonlarında Merkür'ün yörüngesine girecek. Bilmeyenler için; Merkür'e giden yol, Güneş Sisteminde bulunduğu yer nedeniyle bir hayli uzun. Merkür gezegeni Güneş'e çok yakın olduğundan dolayı, yörüngesindeki uzay aracına ekstra yerçekimi uyguluyor.

Merkür görevi için BepiColombo'yu tasarlayan mühendisler, uzay aracını yavaşlatması amacıyla Merkür yolundaki gezegenleri kullanmaya karar verdiler. ESA BepiColombo projesinde yer alan Johannes Benkhoff, "Bir uzay aracını Merkür'ün yörüngesine sokabilmek için düşündüğünüzden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

“Bu enerjiyi elde etmek için iki alternatif var: Birincisi, uzay aracınıza hantal ve ağır hale getirecek çok miktarda yakıt doldurmak. Diğer alternatif ise, Merkür çevresindeki gezegenlerden yardım almak"

BepiColombo'nun yedi yıllık yolculuğunda yavaşlatmak ve aracın Güneş etrafındaki yörüngesini değiştirmek için gezegenlerin yerçekimi kullanılacak. Hatta bu gece Venüs için planlanan iki uçuştan ilki gerçekleştirilecek. Bunlar tamamlandıktan sonra BepiColombo, 2025 Aralık ayında Merkür yörüngesine oturmuş olacak.

Ayrıca BepiColombo 2025'in sonlarında Merkür'e vardıktan sonra iki ekipmanı birbirinden ayrılacak: Bunlardan biri, ESA'nın Merkür yörünge aracı (MPO), diğeri ise Japonya Uzay Ajansı'nın Merkür manyetosferik uzay aracı (MIO).