Mesai Saatlerinde Sosyal Medyaya Girenler için Kötü Haber!

Yargıtay, ofisteki bilgisayarı mesai saatleri içerisinde kişisel işlemler için kullanan çalışan hakkında emsal karar verdi.

İşverenin Güvenini Sarstı

Kalite kontrol sorumlusu olarak çalıştığı iş yerinde verilen bilgisayarı kişisel ve şahsi işlemler için kullanan bir genç bu gerekçe ile işten atıldı. Mesai saatleri içerisinde sosyal medyada gezinen ve online bahis oyunları sitesine giren çalışan, atılma kararının ardından İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Üç yıla yakın bir süredir çalıştığı iş yerinde haksız ve bildirimsiz olarak hizmet sözleşmesinin feshedildiğini belirten çalışan, tazminat alacaklarının ödenmediğini ve kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini istediğini söyledi.

Mahkemede savunma yapan işveren 4875 sayılı kanunun 25/e-2 bendi uyarınca 'işverinin güvenini kötüye kullandığı' gerekçesi ile sözleşmenin feshedildiğini aktardı.

Saatler Araştırılıyor

Normal şartlar dahilinde mesai saatleri içerisinde bu tür davranışların haklı fesihe yol açtığını belirten mahkeme, çalışanın mola saatleri içerisinde bu tür sitelerde çalıştığını belirtmesi üzerine araştırma başlattı. Şu an için giriş yapılan saatlerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.