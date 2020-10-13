Bu Ülkeler WhatsApp Mesajlarınızı Gözetlemek İstiyor

Bu hükümetler mesajlaşma verileri gözetleme talebinde bulundu. WhatsApp, Messenger gibi uygulamalara iletilen bu talep kabul edilirse, kullanıcıların mesajlaşma verileri için "arka kapı" izleme sistemi oluşturulacak.

Bu istihbarat ittifakı teknoloji şirketlerinden, güvenlik güçlerinin çevrim içi suçları denetlemesi için ihtiyaç duydukları verilere erişim hakkı istiyor. WhatsApp, Messenger gibi şifreli uygulamalara "arka kapı" eklemelerini talep eden hükümetler, uygulama verilerinin kontrol altında kalmasını istiyor.

ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Hindistan ve Japonya'dan üst düzey adalet yetkilileri yaptıkları açıklamada; Signal, Telegram, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi resmi gözetimi imkansız hale getiren uçtan uca şifreli uygulamaların büyümesinin kamu güvenliğine önemli zorluklar çıkardığı belirtildi.

ABD'den mesajlaşma verilerine gözetleme talebi

"Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar arasında harekete geçilmesi gerektiği konusunda artan bir fikir birliğine sahibiz" diyen bu ülkeler, okunabilir ve kullanılabilir bir formatta mesajlaşma verilerine erişim talebinde bulundular.

"Şifreleme hayati önem taşırken, mahremiyet ve siber güvenlik korunmalı. Bu, kanun yaptırımının ve teknoloji endüstrisinin en ciddi yasa dışı içeriğe ve çevrimiçi etkinliğe karşı harekete geçmesini sağlayacaktır."

Hükümetlerin birleşerek yaptığı bu çağrı, şimdiye kadarki şifreli iletişim programlarına "arka kapı" erişimi verilmesi için yapılan en güçlü talep oldu. Ancak uçtan uca şifreleme, iş dünyasından siyasi kimliklere kadar her türlü faaliyet için koruma sağlıyor. Ayrıca mesajlaşma uygulamaları, kendi güvenliklerini sağlayabileceklerini düşünüyor.

Tüm bunların haricinde gizlilik yanlısı savunucular ise hükümetlerin kullanıcı verilerine erişmesinin demokrasiyi tehlikeye atabileceğini ve diktatörlük hükümetlerini güçlendirebileceğini söylüyor.

Son yıllarda ABD'de şifreleme uygulamaları üreticilerine, kolluk kuvvetlerine erişim sağlaması için yapılan baskı arttı. İnternet mahremiyetini savunan Electronic Frontier Foundation'a göre, Avrupa ülkeleri de bu tür uygulamalara artık makul bakıyor.