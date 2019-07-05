Meşhur Olmak İçin 30 Bin Takipçi Yetiyor!

İngiltere Reklamcılık Standartları Otoritesi’ne (ASA) göre, sosyal medyada 30 bin takipçisi olanlar meşhur sayılıyor. Instagram’da 32 bin takipçisi olan 'ThisMamaLife' adlı hesabın bir uyku tableti hakkında paylaşım yapmasının ardından ASA, meşhur olma sınırını 30 bin takipçi olarak belirledi.

İngiltere’de, ünlülerin ilaçlar hakkında paylaşım yapması yasak. 'ThisMamaLife'ın yaptığı paylaşımda, bunun bir reklam olduğu belirtilmesine rağmen ASA, 32 bin takipçisi olan hesabın ünlü kategorisinde değerlendirilmesine karar verdi.

Tabletlerin üreticisi olan ve reklamı veren firma, 'ThisMamaLife' hesabının takipçi sayısının çok olmadığını ve hesabın ünlü olmadığını savundu. Ancak ASA, hesabın 30 bin takipçi sınırını aştığını hatırlattı. Yani ASA’ya göre, 32 bin takipçisi olan bir hesap ile 32 milyon takipçisi olan bir hesap arasında hiçbir fark yok.

Reklamcılık alanında düzenleyici yetkilere sahip olan ASA, aldığı kararla ilgili olarak, "30 binden fazla takipçi sayısının, hesabın kayda değer sayıda insanın dikkatini çektiğine işaret ettiğini değerlendirdik. Bu alanda popüler olması ve geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi nedeniyle ‘ThisMamaLife’ hesabının kanunlarımızdaki amaçlara göre ‘meşhur’ olduğuna karar verdik." ifadelerine yer verdi.

The Verge’de yer alan habere göre, bu karar sonrasında sosyal medyada 30 bin ve üzerinde takipçi sayısı bulunan kullanıcılar ile David Beckham, Adele, Robbie Williams ya da Elton John gibi milyonlarca takipçiye sahip olan ünlüler aynı reklamcılık kurallarına tabi tutulacak.

İngiltere’deki durumun aksine, ABD’de ünlülerin ilaçlar hakkında paylaşım yapması yasak değil. Ancak bu tür paylaşımlar yapılırken bunun reklam olduğunun belirtilmesi gerekiyor. ABD reklamcılık otoritesi, 2017 yılında 90 adet sosyal medya hesabına bu konu hakkında bir uyarı mektubu göndermişti fakat bu uyarı sosyal medya fenomenlerini pek etkilemedi.

Morning Consult’un 2018 sonunda gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, sosyal medyada ünlülerin sadece yüzde 25’i kurallara uygun hareket etti. Ancak buna rağmen otoriteler, kurallara uygun hareket etmeyen ve yasakları çiğneyen ünlüler hakkında hiçbir işlem yapmadı.