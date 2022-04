Meşhur Tabut Dansı Videosu NFT Oldu: İşte Satıldığı Devasa Fiyat

Her geçen gün daha ilginç NFT'lerle karşılaştığımız bu dönemlerde yeni bir NFT daha hem tebessüm ettirdi hem de fiyatıyla dudakları uçuklattı.

Son zamanlarda sosyal medyada bilinen birçok şeyin NFT'ye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Benzer bir olay zamanında dünya genelinde oldukça ünlenen tabut dansı videosunda yaşandı. Omuzlarında taşıdıkları tabutla yaptıkları dans ile ünlenen takım elbiseli gençlerin videosu NFT'ye dönüştürüldü.

Özellikle pandemi sürecinde neredeyse tüm interneti kasıp kavuran video Vicetone ve Tony Igy'nin Astronomia müziği ile birlikte tanınıyordu. Videoda yer alan Benjamin Aidoo ve videonun YouTube'a yüklemesini gerçekleştiren Matthew 'DigiNeko' Odrick videoyu NFT'ye dönüştürme kararı aldı. Açık arttırmaya konulan NFT'nin kısa sürede ilk teklifi geldi ve NFT o teklife satıldı.

Bir kişi açık artırma başladıktan kısa süre içinde 327 ETH (1 milyon $) ödeyerek NFT’yi satın aldı. Ayrıca Benjamin Aidoo ve Matthew 'DigiNeko' Odrick NFT'den gelen gelirin %50'sini Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlayacağını açıkladı.

Videoda yer alan Benjamin Aidoo, NFT'yi satın alan kişiye şahsi Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

Congratulations to the official owner of Coffin Dance world fame @3fmusic



We would like to say thank you to everyone who supported our NFT, especially guys from the @Bads_Zlodei: Dmitry Makarov, Eugene Lapitsky, Mykhailo Vatazhok #NFT #Coffindance #MemeEconomy pic.twitter.com/uPmOC9IkYl