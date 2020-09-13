Meslek Liselerinin Atölyeleri Son Teknolojilerle Donatılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında meslek liselerinin atölyelerini son teknolojilerle donatıyor. AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgilere göre yüzlerce atölyenin donanımı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bilgiler ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Meslek Liselerinin Atölyeleri Son Teknolojilerle Donatılmaya Devam Ediyor

50 milyon euro bütçeli Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında 55 mesleki ve teknik anadolu lisesinde 22 meslek alanında toplam 1150 atölye hem mekansal hem de donanımsal olarak son teknoloji ile donatılıyor. Ayrıca, geçici koruma altında olan Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerin öğlen yemeği, servis, kırtasiye, kıyafet gibi ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Söz konusu proje kapsamında bilişim, çocuk gelişimi ve elektrik-elektronik alanlarında 444 atölye donanımsal olarak yenilendi ve atölyeler için gerekli olan tadilat işlemleri gerçekleştirildi. Donanımsal olarak yenilenen, tadilat işlemleri gerçekleştirilen atölyeler ve öğrencilere verilen destek paketleri için toplamda 17 milyon euro harcandı. Paylaşılan bilgilere göre 30 okuldaki 248 elektrik-elektronik atölyesi, 28 okuldaki 132 bilişim atölyesi ve 17 okuldaki 64 çocuk gelişimi atölyesi hem mekansal hem de donanımsal olarak yenilendi.

Yenilenen atölyelerden 10 yılda en az 1 milyon 100 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor. 2021 yılının sonuna doğru tüm atölyelerin mekan ve donanım yenileme çalışmalarının tamamlanması planlıyor. Söz konusu proje kapsamında 55 okulda ilk olarak 110.000 öğrenciye modern eğitim olanakları sunulması hedefleniyor. Proje ile ilgili bilgilere ulaşmak için SEUPTR sitesini ziyaret edebilirsiniz.