Meslek Lisesi Öğretmenlerinden Bluetooth’lu Siperlik!

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde bir araya gelerek Ar-Ge grubu oluşturan meslek lisesi öğretmenleri Bluetooth’lu siperlik geliştirdi. Öğretmenler tarafından geliştirilen siperlik sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. İçerisinde birçok teknolojiyi barındıran siperlik ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Bluetooth’lu Siperlik Ne İşe Yarıyor?

Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri İsmet Aslan, Fatih Akgün ve Hacı Murat Özkılınç, yeni tip koronavirüs salgını döneminde bir araya geldi ve bir Ar-Ge grubu oluşturdu. Meslek lisesi öğretmenleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında oldukça önemli bir yere sahip olan siperlikler üzerinde çalıştı.

Öğretmenler, iki aylık çalışmanın ardından hepa filtre ve ultraviyole ışınlar sayesinde havayı arındırabilen ve bluetooth kulaklık özelliğine sahip olan şarj edebilebilir bir siperlik geliştirdi. Siperlik takılı olduğu zamanlarda kapalı kalan yüze hava veriyor. Geliştirme sürecinin tamamlanması üzerine Bluetooth’lu siperlik için paatent başvurusu yapıldı. Ürünün satışa sunulması planlanıyor.

İsmet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diğer siperliklerden farklı olarak havayı hepa filtreden geçirip arıtıyor, sonra ultraviyole ışın tekniği ile ikinci bir arıtma tekniği kullanıyor ve kullanıcıya arıtılmış temiz hava sunuyor. Siperlik, tam otomatik olup üzerinde yazılımsal ve donanımsal elektronik devreler bulunmaktadır. Ürünün üzerinde bluetooth kablosuz haberleşme ünitesi, kullanıcının iş yaparken serbest şekilde haberleşmesini sağlar” dedi.

Aslan, “Siperlik üzerinde mesafeyi algılayan sensör yardımıyla sosyal mesafe korunmaktadır. Üzerindeki termal sıcaklık sensörü, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçerek, önündeki ekranda karşıdaki insanlara göstermektedir. Karanlık ortamlarda siperliğin üzerindeki sensör, karanlığı algılayarak siperlik önündeki ışık kaynağı ile fener özelliği olacaktır. Ayrıca bunların yanı sıra siperliğin en önemli özelliği, önündeki şeffaf kısmın buhar yaparak görüşü engellemesini ortadan kaldırmaktadır. Ürünün aynı zamanda kendi kendini arındırma özelliği mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Projede yer alan ve aynı zamanda okul müdürü olan Hacı Murat Özkılınç, COVID-19 salgını sürecinde ülke genelinde meslek liselerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: