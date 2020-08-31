Meslek Lisesi Öğrencileri Çift Taraflı Ateş Ölçer Geliştirdi

Koronavirüs pandemisiyle birlikte çok daha önemli bir yere sahip olan ateş ölçer cihazına yeni bir proje Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden geldi. Meslek Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından "iki ekranlı" ateş ölçer geliştirildi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmen ve öğrencileri yerli imkanlar ve yurt dışından getirtilen bazı ekipmanlarla çift ekranlı ateş ölçer ürettiklerini duyurdu. Okul Müdürü Oktay Güllü tarafından yapılan tanıtımda "Referans değerlerimizi kıyasladık, hata payı çok düşük, yüzde 100'e yakın bir şekilde ateşi ölçüyor" dedi.

Çift ekranlı ateş ölçer cihazını Ar-Ge atölyesinde Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı üç boyutlu yazıcılarla yaptıklarını dile getiren Müdür Güllü okulun ateş ölçer projesini şöyle anlattı:

"Bu ürünün en önemli farkı; şu an alışveriş merkezlerine, kurumlara girilirken ateş ölçümü yapılıyor. Ateşi ölçen kişi değerleri görüyor, size söylüyor ya da söylemiyor. Bizim geliştirdiğimiz cihazda kişiye de bakan bir ekran var yani ateşi ölçülen ve ateşi ölçen kişi iki farklı ekrandan değerleri görebiliyor"

Çift ekranlı ateş ölçer için seri üretim yapılabilir

Çift ekranlı ateş ölçer projesinde görev alan Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmenlerinden Alpaslan Üner cihazın şarj edilebilir bataryadan beslendiğini söylerken, tam dolumla bir hafta kadar kullanılabildiğini aktardı.

"İhtiyaca göre daha değişik tasarımlar da yapılabilir. Ürünümüzü okulumuzda yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Geri dönüşler çok olumlu. Talep olduğu takdirde seri üretime geçebiliriz."