Meslek Seçiminde Dikkat! 20 Yıl Sonra Yok Olabilir

Teknolojinin günlük hayatımızla bütünleşmesi ile birlikte meslekler açısından tehlikeli bir durumun ortaya çıktığı söylenebilir. Bu durumun en temel sebeplerinden birisi olan yapay zeka ,yeni meslek gruplarını beraberinde getirecek olsa da günümüz mesleklerini yok edebilme potansiyeline sahip.

Meslek seçimi ile ilgili konuşan Kartezyen Danışmanlık Kurucusu Meltem Turhan Yöndem, seçim yapacak gençlere önemli uyarılarda bulundu.

Turhan yaptığı açıklamada "Bugünün bakışı ile geleceğin meslekleri seçilemez. Meslek seçimi bundan en az 20 yıl sonrası düşünülerek yapılmalı." dedi ve ekledi "Gençler bundan 20 yıl sonra, ister bilişsel, ister sosyal, hangi mesleği tercih ederlerse etsinler bilgi teknoloji tüm mesleklerin temelinde olacak ve yapılış biçimlerini etkileyecek."

İşte önümüzdeki yıllarda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmesi beklenen meslekler