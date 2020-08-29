Cumhurbaşkanı MESS Teknoloji Merkezini Duyurdu! 40 Bin Kişiye Teknoloji Eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen konuşmada detaylandırılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ülkemizdeki teknoloji hamlelerine bir yenisini ekliyor. MESS Teknoloji Merkezi nedir, nereye kurulacak?

MESS Teknoloji Merkezi nedir?

MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nin 200 milyon liralık yatırımla oluşturulduğunu ve yılda 40 bin kişiye teknoloji eğitimi vermeyi amaçladığını söyledi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan teknoloji Merkezi otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösterecek.

"200 milyon liralık yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Merkezimizin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum."

Türkiye'nin Koronavirüs pandemisini fırsat bilerek yatırım ülkesi haline geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreninde öne çıkan diğer teknoloji başlıkları şu şekildeydi:

Türkiye üretim ve teknoloji merkezi olacak

"Sanayisi, üretim kapasitesi, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor. Ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi.

Organize Sanayisi olmayan şehir kalmadı

AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilimiz kalmadı."