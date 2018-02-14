Messenger'dan Ceza Gibi Sevgililer Günü Hediyesi

İşte geldi çattı! Sevgilisi olanları da olmayanları da mutlu etmeyen, herkesi gereksiz beklentiye sokup geren meşhur 'Sevgililer Günü' geldi. Neyse allahtan burası Tamindir, kimse benden bugün hakkında daha fazla yorum yapmamı beklemiyor. Direk konuya giriyorum, Facebook bugüne özel eklentilerini duyurdu!

Tahmin edeceğiniz gibi her yere kalpler çiçekler ekleyen sosyal medya devi, Facebook Messenger'a birbirinden uzakta olan sevgililere özel tasarımları ekledi. Yalnız şunu hemen belirteyim, yeni özellikleri yalnızca Facebook'ta 'ilişkisi var' görünenler görebiliyor. Sonra yok Tamindir yalancısın, yok Clickbait bilmem ne duymak istemiyorum.

Her neyse eğer yükümlülükleri yerine getirmiş bir ilişki sahibiyseniz, Messenger'a girdiğinizde sizi ilk olarak kalpler karşılayacak. Hani şu Twitter'da doğum gününüzde gördüğünüz balonlar gibi, uçuşan kalpçikler! Ve tabi malum konsept kendini bozmuyor, konuşma esnasında kullanabileceğiniz tüm emojilerde kalpler etkinliğini sürdürüyor. Ve dikkat! Gün boyu sevgililer birbirinin ne zaman çevrimiçi olduğuna dair haber alabiliyor. (Hissettiniz mi? Kavga is coming!)

Olay da işte bu yukardaki efektler bir de takma isimler ve özel yazı renkleri falan. Tabi tüm bunlar için tek yapmanız gereken Facebook'ta ilişki durumunuzu değiştirmek.

Yalnız kızlara da güzel fırsat çıktı, "Aşkuuum bi kere ilişkisi var yapsana, bişi denicem!"