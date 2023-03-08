Messenger, Facebook Uygulamasına Geri Dönüyor!

Meta, Messenger'ın birkaç yıl aradan sonra Facebook uygulamasına yeniden ekleneceğini doğruladı.

Şirket 2016 yılında, insanları özel Messenger uygulamasına yönlendirmek için uygulama içi mesajlaşma işlevini kaldırmaya yönelik tartışmalı bir karar almıştı. Facebook şefi Tom Alison bir blog yazısında, özelliğin geri dönüşünün şu anda bazı kullanıcılar arasında test edildiğini ve "yakında" gerçekleşeceğini belirtti.

Alison, "Önümüzdeki yıl boyunca, mesajlaşma özelliklerini Facebook'a entegre etmek için daha fazla yol geliştireceğiz. Nihayetinde, ister Messenger uygulamasında ister doğrudan Facebook içinde olsun, insanların bağlantı kurmasının ve paylaşımda bulunmasının kolay ve kullanışlı olmasını istiyoruz." dedi.

Bu hamle, Meta'nın TikTok ile rekabet edebilmek için yeni yollar aradığı bir dönemde geldi. Bu çabaların bir parçası olarak, şirket kendisini sadece sosyal ağ yerine bir eğlence ve keşif platformu olarak konumlandırmaya çalışıyor. Örneğin TikTok, kullanıcıların uygulama içi mesajlaşma yoluyla doğrudan video paylaşmalarına olanak tanıyor, bu nedenle Meta şüphesiz Facebook ile benzer bir şey yapmak istiyor.

Facebook'un Geleceği Merak Konusu

İlginç bir şekilde bu haber Facebook'un geleceğiyle ilgili daha büyük bir blog yazısının içine gizlendi ve bu da şirketin binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığına dair yeni raporlarla aynı zamana denk geldi. Bu aynı zamanda Meta'nın Kasım ayında yaklaşık 11.000 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurmasının ardından geldi. Tüm bunlar olurken Meta'nın metaverse planlarından yaklaşık 14 milyar USD (yaklaşık 19,2 milyar CAD) kaybettiği de bildirildi.

Alison konuyla ilgili olarak, "Aksi yöndeki haberlerin aksine, Facebook ne öldü ne de ölüyor, aslında yaşıyor ve günlük 2 milyar aktif kullanıcısıyla gelişiyor. İnsanlar Facebook'u arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurmanın ötesinde, kendileri için en önemli olan şeyleri keşfetmek ve bunlarla meşgul olmak için de kullanıyor." dedi.

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