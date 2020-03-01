Messenger'ın Tasarımı Sadeleşiyor: Sohbet Botu ve Oyunlara Elveda

Facebook, Messenger'ın tasarımını kolaylaştırmaya yardımcı olacak güncellemelerin yanı sıra çeşitli araçların ve oyunlarının merkezi olan "Keşfet" sekmesini iptal ediyor. Geçtiğimiz dönemde açıklanan bu tasarım yeniliğine geçiş başlamış durumda.

Facebook’un Messenger ile birkaç yıl önceki stratejisi, tüketicilerin sohbet botları aracılığıyla markalar ve işletmelerle iletişim kurmasını sağlamaktı. Buradaki amaç, kullanıcıların Messenger'da alışveriş yapmak gibi şeylere ikna etmekti ancak Facebook bu stratejisinden vazgeçmiş gibi gözüküyor.

Yeni Messenger tasarımı, "Keşfet" sekmesini uygulamadan tamamen kaldırıyor. Markalara, oyunlara ve diğer işletmelere kolay erişimin yanı sıra sohbet botlarına yer veren Keşfet butonu artık Facebook uygulamasına alınmış durumda. Yeni Messenger arayüzü ise iki sekmeli bir tasarıma sahip: "Kişiler" ve "Sohbetler" sekmesi.

Sohbetler sekmesi tüm etkin Messenger sohbetlerinizi gösteriyorken "Kişiler" sekmesi sadece aktif olan arkadaşlarınızı ve hikayelere yer veriyor. Hikayelere gösterilen bu önemin Instagram'daki başarısından kaynaklandığı ve Facebook'un hala Snapchat'in karşısında olduğunun göstergesi.

Ayrıca Facebook, bazı kullanıcıların güncellemeyi zaten aldığını ve diğerlerinin yakında göreceğini söyleyerek yeniden tasarlamayı başlattıklarını doğruladı.

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