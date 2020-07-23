Facebook Messenger iOS Sürümüne Uygulama Kilidi Özelliği Geldi

Tüm dünyada büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Facebook Messenger'ın iOS sürümüne son güncelleme ile birlikte uygulama kilidi özelliği eklendi. Peki, bu özellik ne işe yarıyor? Detaylar haberimizde.

Facebook Messenger Uygulama Kilidi Özelliği Nasıl Kullanılır?

Facebook'un Messenger uygulaması, internet üzerinden iletişim kurmak yaygın olarak kullanılan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Facebook Messenger, özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanımı önemli ölçüde arttı. Kullanıcılar, sevdikleriyle veya ekip arkadaşları ile iletişim kurabilmek için Facebook Messenger'ı tercih etti.

Özellikle pandemi döneminde kullanımı önemli ölçüde artan Facebook Messenger, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Facebook Messenger'a kullanıcıların arkadaşları ile cihaz ekranını paylaşabilmesine olanak sağlayan ekran paylaşımı özelliği gelmişti. Facebook, güvenlik ve gizlilik desteğine de önem vermeye başladı.

Facebook, Messenger uygulamasının iOS sürümüne son güncelleme ile birlikte Face ID ve Touch ID desteği ekledi. Yani Facebook Messenger'ı parmak izi veya yüz tanıma sistemi ile koruyabilirsiniz. Özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtelim.

Facebook Messenger'ın iOS uygulamasına gelen yeni özellik sayesinde örneğin arkadaşınız akıllı telefonunuzun ekran kilidini açsa bile Facebook Messenger uygulamasına erişemeyecek. Böylece Facebook Messenger'a yeni bir güvenlik katmanı daha eklendi.

Yeni gelen güncelleme ile birlikte Facebook Messenger'ın iOS uygulamasının ayarlar menüsüne gizlilik sekmesi de eklendi. iPhone veya iPad cihazına sahip olan kullanıcılar, Facebook Messenger'ın ayarlar menüsünde yer alan gizlilik sekmesi üzerinden Face ID veya Touch ID özelliğini aktif edebilir.

Android'e Uygulama Kilidi Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Facebook Messenger uygulamasına ek bir güvenlik katmanı sunan özellik, önümüzdeki aylarda Android işletim sistemine sahip cihazlar için de kullanıma sunulması bekleniyor. Facebook Messenger'a eklenen yeni özellik ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.