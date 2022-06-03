Messenger Uygulamasına Kullanıcıları Sevindirecek Yeni Bir Özellik Eklendi

Meta, iOS ve Android kullanıcıları için Messenger uygulamasında küresel olarak yeni bir "Aramalar" sekmesini kullanıma sunuyor. Yeni sekme, uygulamada yaptığınız veya aldığınız her aramayı tek bir yerden takip edecek ve tek dokunuşla aramaları yeniden yapmanızı kolaylaştıracak.

Meta, Messenger için getirmiş olduğu bu yeni "Aramalar" sekmesi sayesinde özelliği düzenli olarak kullanmayan kişiler için uygulamayı metin tabanlı mesajlaşmaya ek olarak sesli veya görüntülü aramalar için kullanabileceklerine dair de net bir hatırlatma eklemiş oluyor.

2014'te Facebook, mesajlaşmayı ana Facebook uygulamasından çıkardı ve mobil kullanıcıları Messenger'ı benzersiz bir deneyim hâline getirme çabasının bir parçası olarak özelliği kullanmaya devam etmek adına ayrı bir uygulama indirmeye zorladı. Görüntülü arama özelliği ise 2015'te geldi, ardından Instagram ile uygulamalar arası mesajlaşma ve nihayet uygulamalar arası grup sohbetleri geldi. Son zamanlarda ise bir konuşmadaki herkesi uyarmak için @everyone etiketi veya gruptaki diğer herkes için bildirimlerin açılmasına neden olmayacak bir mesaj göndermek için /silent kısayolları dâhil olmak üzere yeni kısayollar eklendi.

Messenger'da Günde 300 Milyon Çağrı Yapılıyor

Meta'ya göre her gün yapılan 300 milyon çağrı ile hem sesli hem de görüntülü aramalar 2020'nin başlarına göre %40 arttı. Messenger uygulaması ilk olarak 2013'te sesli aramaları kullanıma sundu ve bu en son özellik onu eksiksiz bir iletişim merkezi olma yolunda bir adım daha ileriye taşıyor. Arkadaşlarınızı ve ailenizi aramak için kullanabileceğiniz uygulamalar (telefon uygulamanız, WhatsApp veya şu anda Google'ın yaptığı her şey gibi) için pek çok rekabet var ancak Messenger'ın sahip olduğu rakamlar, Messenger'ın birçok insan için önemli bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Peki siz Messenger'ı çağrı için kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.