Messenger Rooms Güncellemesi Yeni Özellikler Sunuyor

Popüler video konferans hizmeti Messenger Rooms, son yayımlanan güncelleme ile birlikte birçok yeni özelliğe sahip oldu. Messenger Rooms güncellemesi ile birlikte kullanıcı arayüzü, kişiselleştirme ve arka plan gibi özelliklerde birtakım yenilikler yaşandı. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren güncelleme ile ilgili detaylar haberimizde.

Messenger Rooms Güncellemesi Neler Sunuyor?

Pandemi nedeni ile çok sayıda şirket evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlar, toplantıları video konferans platformları üzerinden gerçekleştirdi. Karantina döneminde insanlar, sevdikleri ile video konferans uygulamaları ile görüntülü olarak iletişim kurdu. Bu sebeplerden ötürü video konferans hizmetlerinin kullanımı ciddi oranda arttı.

Facebook, video konferans uygulamalarının kullanımında artış yaşanması nedeni ile nisan ayında Messenger Rooms isimli video konferans hizmetini yayımladı. 50 kişiye kadar görüntülü konuşmaya olanak sağlayan Messenger Rooms için güncellemeler yayımlanarak kullanıcı deneyimi iyileştirilmeye devam ediliyor.

Messenger Rooms için yeni yayımlanan güncelleme ile birlikte artık yeni oda oluşturmak çok daha kolay olacak. Kullanıcılar davet edildikleri odaları sohbet penceresinin üst kısmında görebilecek. Yeni güncelleme kullanıcıların oluşturdukları sohbet odasına isim verebilmesine olanak sağlayacak. Kullanıcılar oda kurarken ileri tarihi ayarlayabilecek ve birçok aktivite seçebilecek.

Odaları Yönet özelliği kullanılarak oluşturulan sohbet odasına katılma, sohbet odasını düzenleme, diğer kullanıcıları davet etme ve oluşturulan sohbet odasını silme gibi işlevler yapılabilecek. Popüler video konferans hizmeti son güncelleme ile birlikte daha fazla kişiselleştirme sunacak. Kullanıcılar cihazlarında yer alan fotoğrafı arka plan olarak ayarlayabilecek.