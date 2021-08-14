Messi'nin Veda Sırasında Kullandığı Mendil Rekor Fiyata Satışta

Messi'nin mendili satışa çıkarıldı. Messi'nin Barça vedası sırasında kullandığı iddia edilen mendil 1 milyon dolara satılıyor. Ancak mendilin gerçek olup olmadığı henüz belli değil.

Leo Messi, Camp Nou'daki basın toplantısı başlamadan önce ağlamaya başladı ve eşi Antonella Roccuzzo ona bir peçete verdi. Arjantinli internet sitesi Mercado Libre'de kimliği belirsiz bir kullanıcı ise Leo Messi'nin Barcelona'daki veda konuşmasında kullandığını iddia ettiği mendili satışa çıkardı. Messi tarafından kullanıldığı dile getirilen mendil, Arjantin genelinde ücretsiz teslimat ile 1 milyon dolar fiyatla satılıyor.

Ürünün açıklamasında mendilin Messi'nin sümüğüne sahip olduğu belirtildi. Bu sayede Leo'nun genetik materyalini içerdiği ve gelecekte Messi'yi klonlamak için kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca ürünü satışa sunan kişi mendili "buruşuk ama iyi durumda" olarak tanımlıyor.

Satıcı, açıkça söylemek gerekirse, oldukça mide bulandırıcı olan mendilin sümüklü görüntülerini de ilan içerisine yerleştirmiş durumda. 1 milyon dolarınız varsa ve bunu Messi tarafından kullanılmış bir mendile harcamak istiyorsanız, yapmamanızı öneririz. O mendilin içinde sümük olabilir ama muhtemelen Messi'ye ait değil.

Messi'nin mendili 1 milyon dolara satışa çıktı

Barcelona ekibi, geçtiğimiz Perşembe günü yayınladığı resmi açıklamada yıldız oyuncu Lionel Messi'nin Barcelona takımıyla devam etmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, Katalan kulübünün içinden geçmekte olduğu ekonomik ve yapısal engellerin Messi'nin sözleşmesinin yenilenmesini engellediği belirtilerek, takımla geçirdiği dönemde gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür edildi ve Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi geçtiğimiz Haziran ayında sona erdi.

Bu ayrılık sonrasında Paris Saint-Germain, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istedi. Eski kulübü Barcelona'dan 2023 yazına kadar iki tam sezonluk ayrılmasının ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi ile sözleşme yaptığını açıkladı.

Fransız raporlar, Messi'nin Paris Saint-Germain ile yaptığı anlaşmanın değerinin yıllık 25-40 milyon avro arasında değiştiğini ve oyuncunun Paris kulübüne hareket ettikten sonra alacağını ortaya koydu. Ayrıca Messi PSG Fan Token'le ödeme alacağı da onayladı. Lionel Messi’nin Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain’deki finansal paketi kripto tokeni de içeriyor.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, kulübün küresel futbol süperstarını imzalamasıyla elde edilen finansal gelirler karşısında dünyanın şok olacağını söyledi. Messi imzasının, forma satışları gibi yollardan gelen ticari gelirlerde artış yaşatması bekleniyor.