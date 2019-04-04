"Messi mi Ronaldo mu?" Sorusu Twitter'da Cevabını Buldu

Messi mi Ronaldo mu? Futbol dünyası yaklaşık 10 yıldır bu sorunun cevabını tartışıyor; ancak tartışılmayan bir şey var ki, o da bu iki yıldızın farklı bir gezegenden olduğu. Bir internet analiz şirketi, sosyal medya verileri üzerinden oldukça kapsamlı bir “Messi mi Ronaldo mu?” araştırması yaptı. İşte sonuçlar..

Semanticum adlı sosyal medya ve internet analiz şirketinin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de en çok konuşulan isim Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo olurken, Barcelona’nın Arjantinli süper starı Lionel Messi ise ikinci sırada yer aldı.

Son üç ayda ülkemizde Ronaldo hakkında tam 138 bin 859 tweet atılırken, Messi ise 124 bin 423 tweet’e konu oldu. Dünya genelindeki duruma baktığımızda ise Messi hakkında daha fazla tweet atıldığını görüyoruz.

Araştırma kapsamında Messi ve Ronaldo hakkında atılan tweet’lerde en çok hangi emojilerin kullanıldığı da belirlendi. Buna göre, Portekizli yıldız hakkında Türkiye’de atılan tweet’lerde en fazla futbol topu emojisi kullanıldı. Bu emojiyi sırasıyla kahkaha atan surat ve tik emojisi izledi.

Messi’nin konu olduğu tweet’lerde ise en çok futbol topu emojisi tercih edildi. İkinci sıradaki emoji şapka olurken, üçüncü sırada ise kahkahaya boğulan surat emojisi yer aldı. Anlayacağız ikili arasındaki rekabet yeşil sahalarda olduğu gibi sosyal medyada da oldukça yakın gidiyor.

Peki, şehirlere göre dağılım nasıl? Bu sorunun da cevabını veren şirket, İstanbul’un yüzde 43.6 ile Ronaldo hakkında en çok tweet atan şehir olduğunu söyledi. İzmir yüzde 9,7 ile ikinci, Ankara ise yüzde 7,2 ile üçüncü basamakta yer aldı.

Messi hakkında en fazla tweet atan şehir ise yüzde 40,6 ile yine İstanbul oldu. Onu, yüzde 8 ile İzmir ve yüzde 7,1 ile de Ankara takip etti.